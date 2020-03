Europese Unie schiet Griekenland te hulp aan grensgebied YV

03 maart 2020

15u07

Bron: ANP, Belga 0 De Europese Unie schiet Griekenland te hulp om de situatie bij de grens met Turkije, die duizenden migranten proberen over te steken, onder controle te krijgen. “Zij die de Europese eenheid willen testen, zullen ontgoocheld zijn”, verzekerde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Het EU-grensagentschap Frontex stuurt honderd extra grenswachten bovenop de huidige 530 en stelt zes extra kustwachtschepen, twee helikopters en drie speciale voertuigen beschikbaar. Daarnaast krijgt Athene 700 miljoen euro, waarvan de helft direct. Eerder vandaag streken honderden nieuwe migranten neer op Lesbos.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei dat op een persconferentie bij de grens. Zij was daarvoor met de voorzitters van de Europese Raad en het Europees Parlement, Charles Michel en David Sassoli, over de grensrivier Evros gevlogen om de situatie te inspecteren. Ook de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en Andrej Plenkovic, de premier van tijdelijk EU-voorzitter Kroatië, waren daarbij.

Europese grens

“We zijn gekomen met een duidelijke boodschap van steun en solidariteit”, aldus Von der Leyen. “Dit is ook een Europese grens.” De Griekse premier zei dat de dreigementen van de Turkse president Erdogan om honderdduizenden mensen naar Europa te sturen niet succesvol waren en ook niet zullen zijn. “Griekenland laat zich niet chanteren. Zij die Europa’s eenheid lijken te testen zullen teleurgesteld zijn”, zei Von der Leyen daarover.

“We steunen de Griekse inspanningen volledig”, sprak Charles Michel. “Bescherming van de grenzen met respect voor internationaal recht, mensenrechten en waardigheid is essentieel.” Hij verwees naar ingelast overleg deze week van de EU-ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken. “We zullen de komende weken laten zien dat we onze grenzen kunnen beschermen.”

“We vertrouwen de Griekse regering”

Michel onderstreepte het belang van proportioneel optreden, en van menselijke waardigheid en internationaal recht. “Ook al is de opdracht moeilijk en complex, we vertrouwen de Griekse regering, want we weten als Europeanen dat het heel belangrijk is om respect te tonen voor mensenrechten en het internationale recht”, zei hij.

Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis verhinderden de grensbewakers de voorbije dagen meer dan 24.000 illegale binnenkomsten in het land. Zijn conservatieve regering greep naar bijzondere maatregelen om de situatie het hoofd te bieden, zoals de tijdelijke opschorting van het recht om asiel aan te vragen. Dat leverde het land reeds kritiek van het VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR) op.

Opnieuw honderden nieuwe migranten

Eerder vandaag zijn in de haven van Mytilini, de hoofdstad van het Griekse eiland Lesbos, honderden migranten neergestreken. Het grootste deel behoorde tot een groep van ongeveer vijfhonderd mensen die afgelopen weekend illegaal van Turkije naar Griekenland reisde.

Hulpverleners en autoriteiten op Lesbos hebben de nieuwe groep migranten niet naar het officiële opvangcentrum Moria op het eiland gestuurd omdat dit overvol is. Ook migranten die al langer op Lesbos zitten, zijn vertrokken naar het afgebakende terrein in het havengebied.

Op de eilanden Lesbos en Chios is het al dagenlang onrustig vanwege plannen om nieuwe, gesloten opvangkampen voor asielzoekers te bouwen. Meerdere hulporganisaties hebben besloten de hulp aan migranten op Lesbos voorlopig op te schorten omdat ze waren bedreigd en aangevallen door vermoedelijk woedende eilandbewoners. Volgens Griekse media waren er ook rechts-radicalen betrokken bij de agressie richting hulpverleners.