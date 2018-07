Europese Unie kreeg er vorig jaar 1,1 miljoen inwoners bij Redactie

10 juli 2018

12u44

Bron: belga 4 De Europese Unie telde begin dit jaar 512,6 miljoen inwoners, 1,1 miljoen meer dan begin 2017. De toename komt volledig op het conto van migranten, want onder de EU-bevolking waren er meer sterfgevallen dan geboortes. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

In negentien van de achtentwintig EU-lidstaten nam de bevolking toe. De grootste toenames waren er verhoudingsgewijs in Malta, Luxemburg, Zweden, Ierland en Cyprus. In landen als Litouwen, Kroatië, Letland en Bulgarije, maar ook Italië en Portugal, nam het aantal inwoners af.

Duitsland telt de meeste inwoners (82,9 miljoen, of 16,2 procent van de totale EU-bevolking), voor Frankrijk (67,2 miljoen), het Verenigd Koninkrijk (66,2 miljoen), Italië (60,5 miljoen, Spanje (46,7 miljoen) en Polen (38,0 miljoen).

België telde begin 2018 11,4 miljoen inwoners, ruim 61.000 meer dan begin 2017. Het is het thuisland van 2,2 procent van de EU-bevolking.