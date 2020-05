Europese Unie geeft Westelijke Balkanlanden geen hoop op snelle toetreding SVM

De Europese Unie (EU) heeft Balkanlanden als Servië, Montenegro en Albanië alleen maar vage hoop op een toetreding gegeven. Bij een videotop tussen de EU en de Westelijke Balkan bevestigden de staats- en regeringsleiders dat ze het perspectief zouden blijven steunen, maar een concreet tijdskader ontbrak.

Solidariteit en samenwerking met de zes Westelijke Balkanlanden, dat was de voornaamste boodschap. "Onze eerste prioriteit is om Covid-19 samen te verslaan", aldus Europees president Charles Michel.

Montenegro, Servië, Noord-Macedonië en Albanië zijn kandidaat om een lidstaat van de EU te worden, Kosovo en Bosnië en Herzegovina moeten nog op die status wachten. De gevoelige kwestie van uitbreiding van de Unie stond formeel niet op de agenda. De EU onderstreepte echter wel dat de Balkanlanden ondanks de pandemie werk moeten blijven maken van economische hervormingen, corruptiebestrijding, persvrijheid en een goed functionerend democratisch en openbaar bestuur.



“Westelijke Balkan hoort in EU thuis”

De EU vroeg en kreeg ruimere erkenning voor het steunpakket van ruim 3,3 miljard euro om de regio in de coronacrisis te hulp te schieten. Beschermingsmiddelen kunnen ook vrij naar de Balkan uitgevoerd worden. Landen als Servië hebben steun uit Rusland en China warm verwelkomd, maar dankbaarheid voor Europa bleef uit. “Wat deze landen doen, valt in het niets bij de Europese solidariteit”, aldus de EU.

De Europese Commissie presenteert later dit jaar een "robuust" investeringsplan voor de regio. Dat moet het economisch herstel stimuleren en de Balkan dichter bij de EU brengen. "Er is geen twijfel dat de Westelijke Balkan in de EU hoort", zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "Maar er moet wel vooruitgang zijn.”