Europese Unie gaat bedrijven beschermen tegen impact Amerikaanse sancties

17 mei 2018

19u54

Bron: dpa 2 De Europese Unie gaat vanaf morgen een mechanisme activeren dat Europese bedrijven die zaken doen in Iran moet beschermen tegen de impact van Amerikaanse sancties tegen dat land. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aangekondigd.

"We moeten nu optreden", zo verklaarde Juncker op een Europese top in Sofia. "Daarom lanceren we het blokkadestatuut, dat de extraterritoriale gevolgen van Amerikaanse sancties moet neutraliseren." Het zogenaamde blokkadestatuut staat Europese bedrijven toe om handelssancties van derde landen naast zich neer te leggen. De betrokken bedrijven kunnen daarbij gecompenseerd worden voor eventuele verliezen. De verordening werd in 1996 ingevoerd tegen de achtergrond van de Amerikaanse sancties tegen Cuba, maar is in de praktijk nooit gebruikt.



Nu moet het blokkadestatuut Europese bedrijven die zaken doen in Iran beschermen tegen het effect van Amerikaanse sancties. Zo willen de Europeanen het internationale nucleaire akkoord met Iran overeind houden.



De deal uit 2015, die Iran economische voordelen aanbiedt op voorwaarde dat het afziet van de ontwikkeling van kernwapens, staat op losse schroeven door het besluit van president Donald Trump om zijn land terug te trekken uit het akkoord en opnieuw sancties uit te vaardigen tegen het islamitische regime in Teheran.