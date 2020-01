Europese Unie dreigt met nieuwe sancties tegen Venezuela kv

09 januari 2020

20u28

Bron: Belga 0 De Europese Unie dreigt met nieuwe sancties tegen het regime in Venezuela. "De EU is bereid om gerichte maatregelen te nemen tegen individuen die betrokken waren bij de recente schendingen van de democratie, de rechtstaat en de mensenrechten", kondigt de Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandbeleid Josep Borrell aan.

De situatie in Venezuela is de afgelopen dagen opnieuw geëscaleerd, nadat het dissidente oppositielid Luis Parra zichzelf maandag uitriep tot de nieuwe parlementsvoorzitter. Hij eiste daarmee de functie op die tot dan toe werd uitgeoefend door Juan Guaidó, de belangrijkste tegenstander van president Nicolas Maduro.

Normaal gezien moest Guaidó zondag herkozen worden tot parlementsvoorzitter, maar de politie verhinderde hem de toegang tot het parlementsgebouw. Op het moment dat Parra werd benoemd, stemden Guaidó en de zijnen in de kantoren van de krant El Nacional over zijn herverkiezing.



De Europese Unie beschouwt de benoeming van Parra als "onwettig", zegt hoge buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell in een communiqué. "De Europese Unie uit haar volledige steun aan Juan Guaidó als voorzitter van het parlement en veroordeelt scherp de schendingen van de democratische, grondwettelijke en transparante werking van het parlement, net als de constante intimidaties, gewelddadigheden en willekeurige beslissingen ten aanzien van zijn leden", klinkt het fors.

De Europese Unie maakt zich op om sancties in te voeren tegen bepaalde individuen die betrokken waren bij de recente ontwikkelingen. Maar die "zullen het Venezolaanse volk, dat al op dramatisch wordt getroffen door de economische crisis in het land, op geen enkele wijze treffen", verzekert Borrell.

Intussen blijft Europa aandringen op democratische presidentsverkiezingen in het land. "De EU moedigt alle politieke actoren aan om in te zetten op een vredige en democratische oplossing voor de crisis", aldus Borrell.

De EU voerde in oktober vorig jaar al sancties in tegen zeven leden van de Venezolaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. President Maduro moest daar toen naar eigen zeggen "mee lachen".