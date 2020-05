Europese Unie bezorgd over veiligheidswet Hongkong, maar zal geen sancties opleggen ES

29 mei 2020

16u23

Bron: Belga 1 De Europese Unie is "heel bezorgd" over de Chinese veiligheidswet voor Hongkong, maar sancties tegen Peking staan vooralsnog niet op de agenda. Sancties “zijn niet de manier waarop we onze problemen met China oplossen", zei hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell vrijdag na een videoconferentie met de Europese buitenlandministers.

Na afloop van het onderhoud publiceerde Borrell vrijdag namens de Europese Unie een verklaring waarin hij stelt dat de Chinese veiligheidswet de autonomie van Hongkong en het principe van 'één land, twee systemen' "ernstig dreigt te ondermijnen". "Deze beslissing stelt de wil van China om zich te houden aan zijn internationale verbintenissen in vraag", aldus Borrell.

De Europeanen willen de situatie in Hongkong aan de orde blijven stellen in hun dialoog met China, maar van sancties is geen sprake. Ze "zijn niet de manier waarop we onze problemen met China oplossen", zei Borrell op een persbriefing, die eraan toevoegde dat slechts één lidstaat het thema ter sprake bracht tijdens de videoconferentie.



Eerder had ook de Duitse minister Heiko Maas al duidelijk gemaakt dat sancties niet de beste oplossing zijn. "Er zijn vele zaken waarover we met China willen en moeten praten", zei Maas. In september staat in Duitsland een Europees-Chinese top op de agenda en dat vormt volgens hem een uitstekende gelegenheid om de dialoog te voeren.

Het Chinese Volkscongres zette donderdag het licht op groen voor een omstreden veiligheidswet voor Hongkong, de autonome regio waar al maanden demonstraties tegen Peking plaatsvinden. De wet is de meest ingrijpende inmenging in de autonomie van Hongkong sinds het vertrek van de Britten en ze levert Peking veel internationale kritiek op. Vrijdag houdt de Amerikaanse president Donald Trump een persconferentie over China.

