Europese Unie bestempelt Gibraltar als Britse "kolonie", Britten reageren woedend KVE

01 februari 2019

17u48

Bron: Belga 0 De Europese Unie heeft Gibraltar in een vandaag gepubliceerd document als een "kolonie" van het Verenigd Koninkrijk bestempeld. "Totaal onaanvaardbaar", zo reageerde een regeringswoordvoerder in Londen.



De verwijzing naar Gibraltar als Britse kolonie staat in een voetnoot van een document waarmee de lidstaten willen verzekeren dat de Britten ook na de brexit nog visumvrij kunnen reizen naar de Europese Unie. "Gibraltar is een kolonie van de Britse Kroon", zo staat in de voetnoot, die eraan toevoegt dat er "controverse" bestaat tussen het VK en Spanje over de soevereiniteit over Gibraltar.

"Het is totaal onaanvaardbaar om Gibraltar op zo'n wijze te omschrijven", reageerde de woordvoerder van premier Theresa May. "Gibraltar maakt volledig deel uit van de Britse familie en heeft een mature en moderne grondwettelijke relatie met het VK. Dat zal niet veranderen door ons vertrek uit de EU."

Twistappel

Gibraltar, een gebied van 6,8 vierkante kilometer in het uiterste zuiden van het Iberische schiereiland, werd in 1713 door Madrid afgestaan aan de Britse Kroon, maar Spanje blijft aanspraak maken op Gibraltar. De ruim 30.000 inwoners hebben in 2002 de idee van gedeelde soevereiniteit met Spanje afgewezen.

Het echtscheidingsakkoord tussen de EU en het VK, dat in januari is afgewezen in het Britse parlement, bevat verscheidene bepalingen over Gibraltar. Zo worden maatregelen voorzien om samen te werken bij de bestrijding van tabakssmokkel, en op vlak van arbeidsrechten en milieu.