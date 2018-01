Europese toeristen opnieuw slachtoffer van Senegalese rebellen Jolien Meremans

26 januari 2018

15u40

Bron: BBC 0 Er is opnieuw een groep toeristen aangevallen in Senegal. Deze keer gaat het om vier Europeanen die op doorreis waren in de Casamance-regio in het zuiden van het land. De groep werd beroofd en aangerand.

Een groep Europese toeristen was op doorreis in de Camamance regio toen ze abrupt door een bende gewapende mannen tot stilstand werd gebracht in de stad Diouloulou in het departement Bignob, nabij de grens met Gambia.

De groep werd door Casamance gedreven, toen de gewapende mannen aanvielen, vertelde de commandant van de paramilitaire gendarmerie in Diouloulou, Mamadou Samba, aan het Senegalese persagentschap.

Een van de toeristen onderging medische onderzoeken na de aanranding. De daders gingen ervandoor met 4.400 euro 315.000 CFA-frank (€ 481) en zijn nog steeds spoorloos. De Senegaleese politie en het leger zetten nu alles op alles om de bende zo snel mogelijk te vatten.

Hoewel de veiligheidstoestand in de regio de afgelopen jaren enorm verbeterd was en toeristen terugkeerden naar de pittoreske regio, komt de toeristische sector er opnieuw in het gedrang. Deze maand alleen al werden in de regio veertien mensen gedood.

Aanleiding is opnieuw de strijd tussen de separatisten en de Senegaleese overheid. De oorlog tussen die twee duurt intussen al 25 jaar. Na de staakt-het-vuren van 2014 lijken de wantoestanden er begin dit jaar weer toe te nemen.