Europese toeristen dan toch niet ontvoerd in Kameroen? TK KV

04 april 2018

13u13

Bron: Belga, Reuters 2 In Kameroen heeft het leger maandag achttien gijzelaars, waaronder zeven Zwitserse en vijf Italiaanse toeristen, bevrijd die eerder werden ontvoerd in een Engelstalige regio. Dat heeft het Kameroense ministerie van Communicatie vandaag laten weten in een communiqué. De touroperator ontkent echter dat er sprake is van een ontvoering.

Minister Issa Tchiroma Bakary deelde via de staatstelevisie mee dat de achttien gijzelaars - waaronder zes Kameroense ambtenaren - maandag ontvoerd worden en enkele uren later konden bevrijd worden door de het Snelle Interventiebataljon van het leger.

De Zwitsers en Italianen waren in Kameroen met een organisatie die African Adventures heet. De groep was op weg naar de Twin Lakes in Mount Manengouba National Park op zo'n 300 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Yaoundé.

Rebellen

Volgens Bakary was de groep ontvoerd door "secessionistische rebellen", een term die de Kameroense overheid gebruikt om te verwijzen naar de Engelssprekende separatisten die een nieuwe aparte staat willen genaamd Ambazonia."

"Geen ontvoering"

De touroperator spreekt die bewering echter tegen. African Adventures zegt dat ze simpelweg werden tegengehouden door gewapende individuen en reeds toestemming kregen om hun reis verder te zetten toen de legereenheden toekwamen.

De Ambazonian Defence Force (ADF), de voornaamste separatistische groep, ontkent betrokken geweest te zijn bij een ontvoering.