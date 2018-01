Europese sancties tegen Venezuela in aantocht KVE

18 januari 2018

16u27

Bron: Belga 0 De lidstaten van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor nieuwe sancties tegen het regime van president Nicolas Maduro in Venezuela, zo melden diplomatieke bronnen vandaag. Onder meer de nummer twee van het regime zou geviseerd worden. Het moet Maduro onder druk zetten om de repressie van de oppositie te staken.

Volgens de bronnen bereikten de lidstaten op diplomatiek niveau een akkoord over de nieuwe sancties. Zeven hooggeplaatste functionarissen van het regime zouden te maken krijgen met een Europees inreisverbod. Ook zouden hun tegoeden op Europees grondgebied geblokkeerd worden.

Op de zwarte lijst zouden enkele grote namen prijken. Zo zouden de sancties onder meer gericht zijn tegen Diosdado Cabello, de vicevoorzitter van de partij van Maduro en nummer twee van het regime. Ook de minister van Binnenlandse Zaken, generaal Nestor Reverol, zou op de lijst staan.

Verwacht wordt dat de Europese ministers van Buitenlandse Zaken aanstaande maandag hun fiat zullen geven. Het zou een opvallende verstrenging van hun houding betekenen. De Europeanen voerden in november wel al een wapenembargo in, maar tot dusver viseerden ze geen individuele leden van het regime, in de hoop dat Maduro een politieke dialoog zou aanknopen met de oppositie.

Een Europese bron onderstreepte dat de sancties de druk op Maduro moeten opvoeren om de repressie te stoppen en een echte dialoog met de oppositie aan te gaan. Volgens Europa en de Verenigde Staten is Venezuela onder Maduro afgegleden naar een autoritair bewind. Ondanks de grote oliereserves verkeert het Zuid-Amerikaanse land ook in een diepe economische crisis.

Meer over Nicolas Maduro

politiek