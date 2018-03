Europese Rekenkamer: "Europese financiële bijstand voor Turkije had slechts beperkte impact"

14 maart 2018

De Europese pre-toetredingssteun voor Turkije heeft slechts een beperkt effect gehad. Dat schrijft de Europese Rekenkamer, die de uitgaven van de Europese instellingen controleert, vandaag in een nieuw rapport. De steun was goed ontworpen, maar speelde onvoldoende in op enkele fundamentele behoeften, vooral op het vlak van de rechtsstaat.