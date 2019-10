Europese regeringsleiders keuren brexitakkoord goed, stemming in Brits parlement wordt dubbeltje op zijn kant TT

17 oktober 2019

18u20

Bron: ANP, Belga, Reuters, BBC 68 Brexit De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben het brexitakkoord vanavond officieel aanvaard. Vanmorgen vonden de Britten en Europeanen na lang onderhandelen dan toch een akkoord over het Britse vertrek uit de EU. Grootste struikelblok wordt nu nog het Britse parlement, dat de deal zaterdag moet goedkeuren.

De regeringsleiders van de EU-landen hebben unaniem hun zegen gegeven aan het akkoord dat een ordelijk vertrek van de Britten uit de EU per 1 november moet regelen. De woordvoerder van EU-president Donald Tusk liet dat weten.

Nadat de Britse premier Boris Johnson de gelegenheid had gekregen zijn 27 collega’s toe te spreken, hadden zij ruim een uur nodig om groen licht te geven. Veel leiders spraken zich al positief uit over het akkoord waar de afgelopen dagen koortsachtig over was onderhandeld. EU-onderhandelaar Michel Barnier werd bedankt voor zijn “onvermoeibare inspanningen”.



Nu zowel de Britse regering als de EU-landen hebben ingestemd, is het zaterdag aan het Britse parlement om een oordeel te vellen. Dat wordt sowieso erg nipt. Ook het Europees Parlement moet instemmen. Dat komt volgende week bijeen.

Johnson zelf zei vanmiddag dat de Britse parlementsleden zich nu achter de tekst moeten verenigen om de brexit te realiseren, zonder uitstel. Juncker, die door de benoemingsproblemen rond de Commissie van zijn opvolgster Ursula von der Leyen noodgedwongen enkele weken langer op post moet blijven, zei dat hij al op 1 november de gesprekken met Johnson over een toekomstig handelsakkoord wil aanknopen.

Herlees hieronder wat er vandaag gebeurde in Brussel en Londen: