Europese rechts-populisten moeten EU half miljoen terugbetalen voor prijzige etentjes en kerstcadeaus IB

03 juli 2018

01u19

Bron: Belga 0 De fractie van rechts-populisten in het Europees Parlement, waar ook het Vlaams Belang toe behoort, moet meer dan een half miljoen euro EU-middelen terugbetalen die haar leden hebben uitgegeven aan champagne en luxe-etentjes.

De beslissing werd gisteren unaniem genomen door het bureau van het Europees parlement, met onder anderen Europees parlementsvoorzitter Antonio Tajani. Dat zegt een woordvoerder van het parlement.

In 2016 betaalde het Europa van Naties en Vrijheid (ENV), zoals de fractie heet waar ook het Franse Front National, de Italiaanse Lega Nord en en de Nederlandse Partij voor de Vrijheid toe behoren, voor 234 flessen champagne, etentjes van 400 euro per persoon, en 110 kerstcadeaus ter waarde van 100 euro. Dat staat in een brief van het Budgettair Controlecomité uit maart.

Subsidie deels bevroren

Het comité maakt bezwaar voor in totaal 478.000 euro, zegt de woordvoerder. In 2017 ging het comité niet akkoord met 66.500 euro aan uitgaven.

Uit voorzorg heeft het parlement al een deel van de subsidies bevroren van het ENF voor dit jaar. In totaal krijgt de fractie 3,25 miljoen euro subsidies dit jaar. Het betwiste bedrag wordt daar dus van afgetrokken.