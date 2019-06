Europese puzzel zit muurvast: Merkel herhaalt dat ze zelf geen topjob wil, geen meerderheid voor Spitzenkandidaten LH

21 juni 2019

14u13

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel is zelf écht niet geïnteresseerd in het voorzitterschap van de Europese Commissie of de Europese Raad. Dat heeft ze vandaag, na het einde van de eurotop, nog maar eens gezegd. "Ik ben wat triest dat men mij niet op mijn woord neemt", voegde ze eraan toe.

Merkel en haar collega's aan de tafel van de Europese Raad konden donderdagavond en -nacht nog geen akkoord bereiken over de invulling van de Europese topjobs. Op 30 juni ondernemen ze een nieuwe poging, maar intussen blijven verschillende namen circuleren.

Is Merkel zelf geïnteresseerd in een nieuwe baan als voorzitter van de Europese Commissie of de Europese Raad? Toen een journalist haar tijdens haar persconferentie die vraag nog maar eens voor de voeten wierp, antwoordde Merkel: "Ik zeg nog altijd neen. Maar laat mij toe daaraan toe te voegen dat ik wat triest ben dat men mij blijkbaar niet op mijn woord neemt. Mensen zouden moeten respecteren wat ik zeg.”

Geen meerderheid voor Spitzenkandidaten

Over de gesprekken van donderdag onthoudt Merkel in de eerste plaats dat Donald Tusk moest vaststellen dat geen van de Spitzenkandidaten - Manfred Weber, Frans Timmermans en Margrethe Vestager - over een meerderheid binnen de Europese Raad beschikt. "Ik zie op dit ogenblik niets dat deze vaststelling kan veranderen", zei Merkel.



Daarmee lijkt ze haar land- en partijgenoot Manfred Weber niet af te serveren. "Ik aanvaard de analyse van Donald Tusk. We moeten nu met het Europees Parlement consultaties voeren, want de twee instellingen moeten samenwerken.”

Om een kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie te vinden die een voldoende grote meerderheid van de lidstaten achter zich kan scharen én die de steun krijgt van minstens 376 Europarlementsleden "moeten we met iedereen rekening houden", zei Merkel. De Europese Raad bestaat trouwens niet alleen uit Duitsland en Frankrijk, merkte ze nog op. "Er liggen moeilijke discussies voor ons.”