Europese primeur: Italiaanse begroting niet goedgekeurd door Commissie AW

23 oktober 2018

16u36

Bron: Belga 0 De Europese Commissie wijst de Italiaanse begroting voor 2019 af. Het is de eerste keer dat de Commissie, die de ontwerpbegrotingen van de lidstaten toetst aan de Europese begrotingsregels, een budget afwijst. Rome heeft nu maximaal drie weken de tijd om een nieuwe begroting in te dienen.

Het was naar eigen zeggen met veel spijt dat vicevoorzitter Valdis Dombrovskis en commissaris voor Economie en Financiën Pierre Moscovici in Straatsburg moesten aankondigen dat de Italiaanse ontwerpbegroting niet voldoet. “Maar dit is geen grensgeval”, zei Moscovici. “Het is niet zo dat de bal de lijn raakt. Neen, de bal is ver buiten.”



Ook al had de vorige Italiaanse regering zich ertoe geëngageerd het begrotingstekort in 2019 te beperken tot 0,8 procent van het bbp, besliste de nieuwe regering, die samengesteld is uit de uiterst rechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging, om het tekort te laten oplopen tot 2,4 procent. Dat maakt de Italiaanse overheidsschuld nog eens 0,8 procentpunt groter. Omgerekend draagt elke Italiaan een schuldenlast van 37.000 euro met zich mee.

Omgerekend draagt elke Italiaan een schuldenlast van 37.000 euro met zich mee. Europese Commissie

Drie weken voor nieuwe begroting

De Commissie geeft Italië nu maximaal drie weken de tijd om een begroting in te dienen die beantwoordt aan de begrotingsregels en die de engagementen respecteert die Rome vorig jaar is aangegaan. Moscovici en Dombrovskis zeggen dat ze bereid blijven tot dialoog, en ze kijken daarvoor naar de Italiaanse minister van Financiën Giovanni Tria. Premier Giuseppe Conte liet echter al verstaan dat zijn regering geen “plan B” achter de hand houdt en niets fundamenteels wil wijzigen aan haar budget. Wel zouden er enkele uitgaven niet gedaan kunnen worden. Conte blijft zijn budget verdedigen met het argument dat de Italiaanse economie moet worden gestimuleerd.

De beslissing van de Commissie lijkt haar op ramkoers te zetten met de Lega en de Vijfsterrenbeweging. Wellicht zal de hele begrotingssaga de in Italië nu al tanende populariteit van de Europese Unie ook geen deugd doen.