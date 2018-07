Europese primeur: gratis busvervoer in heel Estland bvb

26 juli 2018

15u27

Bron: Belga 0 Estland zorgt voor een Europese primeur: in de hoop de uittocht uit de landelijke gebieden tegen te gaan én om het verbruik van fossiele brandstoffen te beperken, wordt in zowat het hele land gratis openbaar (bus)vervoer aangeboden.

"Er bestaan regio's en steden in Europa die gratis busvervoer aanbieden, maar nergens is er op dit moment een project op nationale schaal", zo verheugt de Estse minister van Economie en Infrastructuur Kadri Simson zich over het project.

In de loop van juli voerden elf van de vijftien regio's in Estland het gratis vervoer al in. "Wij zochten een manier om de uittocht uit de landelijke gebieden naar de steden tegen te houden", aldus Simson.

Daarnaast besliste de Estse regering vorig jaar om het nationale verbruik van fossiele brandstoffen te beperken, zodanig dat het tegen 2030 op hetzelfde niveau zit als in 2012. "Dat betekent dat we manieren moeten zoeken om de mensen ecologischer te laten reizen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het openbaar vervoer, wat het aantal auto's kan drukken", zo verklaart Simson de beslissing.

Sinds 2013 is het busvervoer in de hoofdstad Tallinn gratis. Burgemeester Taavi Aas benadrukt het succes van het project, ondanks het nog steeds stijgend aantal auto's in zijn stad.