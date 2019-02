Europese pornosterren werkloos na HIV-besmetting

En toch blijft verplicht gebruik van condoom taboe

Marc Coppens

22 februari 2019

18u22

1

De Europese porno-industrie ligt op apegapen nu blijkt dat de grote Spaanse pornoster Nacho Vidal (45 jaar en een palmares van 1.500 films) hiv-positief is. De grootste pornoproducenten in Tsjechië, Hongarije en Spanje hebben alle opnames voor de komende weken opgeschort en laten alle actrices en acteurs uitgebreid testen. “In de Verenigde Staten was er ooit een opnamestop van drie maanden toen een actrice positief testte. Dit kan wel eens lang gaan duren”, zegt Joachim Goldstein van het Vlaamse erotisch productiehuis Godeliva.