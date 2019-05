Europese piloten wantrouwen Boeing en Amerikaanse luchtvaartautoriteit ttr

23 mei 2019

16u33

Bron: belga 2 buitenland De verschillende internationale luchtvaartautoriteiten bespreken vandaag in het Amerikaanse Texas de toekomst van de Boeing 737 MAX. Naar aanleiding van die bijeenkomst tonen de Europese piloten geen vertrouwen in de Amerikaanse vliegtuigconstructeur, noch in de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.

De Europese pilotenvereniging ECA wil niet overhaast te werk gaan om het toestel opnieuw toe te laten in het luchtruim. De Europese piloten zijn "uiterst ongerust" dat Boeing en FAA dit al onderzoeken, zonder ten gronde de openstaande vraagtekens weg te werken, zegt de ECA donderdag in Brussel. Het is nog maar de vraag of het bewuste systeem zonder fundamentele hervormingen opnieuw veilig gemaakt kan worden, klinkt het.

Bij de top vandaag tussen de FAA en 31 andere luchtvaartautoriteiten kan de Europese autoriteit EASA een sleutelrol spelen om de Europese piloten en passagiers te beschermen, klinkt het nog. ECA-topman Jon Horne heeft alvast kritiek op het feit dat de FAA een deel van de onderzoeken en beslissingen aan Boeing zelf overlaat. Het is heel waarschijnlijk dat dit ook bij andere vliegtuigtypes het geval was, en dat moet ook in Europa onderzocht worden, luidde het.

Software

De FAA laat in het midden wanneer de Boeing 737 MAX opnieuw zal mogen opstijgen. Topman Daniel Elwell zei gisteren nog dat technici elke steen zullen omdraaiden, ook al zou dit een jaar duren.

Vorige week meldde Boeing al dat een software-update gereed is. De FAA moet die update nog groen licht geven.

De 737 MAX-toestellen staan sinds maart wereldwijd aan de grond na twee dodelijke ongelukken binnen een half jaar. Bij de ongelukken in Indonesië en Ethiopië drukte een systeem dat overtrek van het toestel moest voorkomen herhaaldelijk de neus naar beneden. Dat systeem reageerde op foutieve data van een sensor.