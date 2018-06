Europese oplossing voor reddingsschip Lifeline in de maak, kan mogelijk aanmeren in Malta TT

26 juni 2018

10u02

Bron: Belga 9 Het lijkt erop dat er een "Europese oplossing" in de maak is voor het Duitse schip Lifeline met 234 migranten aan boord, dat sinds donderdag wacht om aan land te gaan. Het schip zal mogelijk in Malta kunnen aanmeren, zegt de woordvoerder van de Franse regering Benjamin Griveaux.

"Op dit moment lijkt het erop dat er zich een oplossing aan het vormen is: een aanmering in Malta", aldus Griveaux aan radiozender RTL. President Emmanuel Macron en de Maltese minister Joseph Muscat hebben het onderwerp gisteren besproken, aldus de woordvoerder. "Frankrijk is bereid om een team ter plaatse te sturen om de asielaanvragen op een individuele manier te behandelen", aldus Griveaux nog. Eerder deed Frankrijk dat al voor het schip Aquarius, dat na veel omwegen tien dagen geleden uiteindelijk in de Spaanse havenstad Valencia kon aanmeren.

Griveaux verklaarde nog dat het in eerste instantie gaat om een politieke crisis, niet om een crisis over migratie. Hij roept op om "met hoogdringendheid te reageren op een noodsituatie".

Zowel Italië, Spanje als Malta liet eerder weten dat het schip niet kon aanmeren. Frankrijk verklaarde op basis van het internationaal recht dat het technisch en praktisch gezien de verantwoordelijkheid van Italië was om zich over de Lifeline te ontfermen, maar de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini verklaarde dat het schip geen Italiaanse haven mag binnenlopen.

Spanje liet weten dat het na de Aquarius niet meer van plan was nog meer schepen te ontvangen. "Wij zijn geen reddingsbrigade", zei de minister van Transport.