Europese ministers bijna eens over strengere terugkeerregels voor migranten

07 juni 2019

19u27

Bron: Belga 0 Buitenland Op een raad in Luxemburg zijn de Europese ministers van Binnenlandse Zaken het vandaag grotendeels eens geraakt over strengere gemeenschappelijke regels voor de terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht. “Het is de beste manier om het bedrijfsmodel van smokkelaars te breken en te laten zien dat je leven in hun handen geven geen ticket naar Europa is”, zei de Roemeense raadsvoorzitter Carmen Daniela Dan.

Tien jaar geleden maakten de lidstaten in een richtlijn gemeenschappelijke afspraken voor de terugkeer van irreguliere migranten, maar de Europese Commissie heeft vastgesteld dat die in de praktijk niet efficiënt en coherent is toegepast. Zo wijst ze erop dat in 2017 slechts 36,6 procent van de bevelen om het grondgebied te verlaten effectief gerealiseerd werden.

De Commissie legde in september vorig najaar een hervorming op tafel, waarin ze onder meer een lans brak voor vereenvoudigde en snellere procedures voor de afgifte van terugkeerbesluiten en het aantekenen van beroep. Daarbovenop willen de ministers ook een lijst met objectieve criteria ter bepaling van het risico op onderduiken, en maatregelen tegen personen die weigeren mee te werken.

Opsluiten en terugsturen

De ministers raakten het ook eens over de mogelijkheid om derdelanders op te sluiten die een gevaar vormen voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid vormen. Tenslotte bepaalden ze ook dat het mogelijk moet zijn om irreguliere migranten, als uiterste redmiddel, terug te zenden naar eender welk veilig derde land. Het terugsturen van mensen naar een land waar ze vervolging moeten vrezen blijft uit den boze.

Over de richtlijn moeten de lidstaten nog een akkoord bereiken met het Europees Parlement. Bovendien hebben de lidstaten nog geen standpunt over de grensprocedure voor terugkeer, omdat de werkingssfeer van deze procedure wordt afgebakend in een verordening over een harmonisering van de asielprocedures, die momenteel nog in behandeling is.

Leiderschap

De VN-topmannen Filippo Grandi (UNHCR) en Antonio Vitorino (IOM) hebben het uitblijven van een Europees asielbeleid aangeklaagd tijdens een lunch met de ministers. Want hoewel het aantal aankomsten in Europa sinds 2016 aanzienlijk is gedaald, “blijft een allesomvattende aanpak uit”, stelden ze nadien in een gemeenschappelijke mededeling.

“Er is op een aantal domeinen dringend leiderschap nodig”, luidde de oproep van Grandi en Vitorino. De VN-topmannen verwijzen naar Libië, waar migranten in verschrikkelijke omstandigheden opgesloten zitten terwijl het geweld in het land opnieuw is losgebarsten. “Er moet meer verantwoordelijkheid gedeeld worden. De EU werd sterk aangemoedigd om het goede voorbeeld te geven.”

