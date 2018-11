Europese ministers beloven meer steun aan slachtoffers van terrorisme TTR

05 november 2018

23u58

Bron: Belga 0 Zeven Europese ministers van Justitie, onder wie de Belgische minister Koen Geens (CD&V), hebben vandaag in Parijs op een conferentie rond de strijd tegen terrorisme meer steun beloofd aan slachtoffers van terreurdaden. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring.

Aan de vergadering namen naast België ook Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland en Spanje deel. "Door samen te werken, staan we sterker in de strijd tegen terreur", luidde het na afloop. "We engageren ons om de hulp en steun aan slachtoffers van terrorisme te verbeteren, in het bijzonder rond grensoverschrijdende zaken. Ook de coördinatie tussen onze structuren en hulpdiensten op nationaal niveau moet verbeteren", klonk het.

Eerder dit jaar kwamen België, Frankrijk, Duitsland en Spanje al overeen om een Europees register aan te leggen, in de schoot van Eurojust, waarbij informatie rond terreurzaken zou kunnen worden gedeeld. De zeven ministers van Justitie hebben dat engagement vandaag nog eens bevestigd. Wanneer het register er zal komen is nog niet duidelijk. Vandaag luidt het dat men streeft naar "een ambitieuze en realistische kalender". De ministers roepen de begrotingsautoriteiten van de Europese Unie op om hier voldoende middelen en personeel voor vrij te maken.