Europese lidstaten mogen nog vijf jaar omstreden glyfosaat gebruiken

Bron: Belga

Protest tegen glyfosaat aan de Europese Commissie in juli van dit jaar. De lidstaten van de Europese Unie hebben in een beroepscomité beslist om de vergunning voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen. Voor het eerst schaarden voldoende lidstaten zich achter een nieuwe toelating voor het veelbesproken onkruidbestrijdingsmiddel. Dat is vernomen bij federaal minister van Landbouw Denis Ducarme. België stemde tegen.

Samen met Frankrijk, Italië en zes andere lidstaten kantte ons land zich opnieuw tegen de verlenging van de vergunning van glyfosaat, maar in tegenstelling tot eerdere vergaderingen tekende er zich maandag wel een gekwalificeerde meerderheid van 18 lidstaten voor een nieuwe vergunning af. Ducarme betreurt in een eerste reactie dat "geen enkele uitfaseringsbepaling is vastgelegd en geen budget voor de financiering van alternatieven is voorzien".

Kanker

Glyfosaat is het actieve bestanddeel in onkruidverdelgers als Roundup. Op 15 december verstrijkt de huidige Europese vergunning. Over de verlenging van de vergunning was de voorbije maanden een hetze ontstaan. Een agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie bracht glyfosaat immers in verband met kanker, maar de Europese agentschappen voor voedselveiligheid (EFSA) en chemische producten (ECHA) hebben tot dusver geen bewijzen gevonden dat de stof mogelijk kankerverwekkend is.