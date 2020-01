Europese lidstaten geven brexit finaal groen licht AW

30 januari 2020

14u37

Bron: Belga 0 De Europese Raad heeft de Withdrawal Agreement met Groot-Brittannië nu officieel aangenomen, de laatste formele stap die nodig was voor de brexit morgennacht een feit is.

Nadat de plenaire vergadering van het Europees parlement het brexitakkoord gisteren/woensdag groen licht gaf, moesten ook de lidstaten het akkoord nog finaal aannemen, via een schriftelijke procedure. Een loutere formaliteit.

Niets staat de Britten nu nog in de weg de EU morgen om middernacht te verlaten. Het land verdwijnt dan uit alle Europese instellingen en wordt formeel een derde land.

In de praktijk verandert er in eerste instantie weinig. Een overgangsperiode tot eind dit jaar moet de Europese en Britse onderhandelaars toelaten een akkoord te onderhandelen over de toekomstige relaties tussen Londen en Brussel.