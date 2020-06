Europese leiders: “We moeten ons beter voorbereiden op volgende pandemie” SVM

09 juni 2020

23u58

Bron: Belga 2 Verschillende Europese leiders roepen de Europese Unie in een open brief op om zich beter voor te bereiden op een volgende pandemie. Ze menen dat de EU niet opgewassen was tegen Covid-19. De brief werd onder meer ondertekend door de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en ook onze premier Sophie Wilmès.

“Het chaotische antwoord op de coronacrisis roept vragen op over de mate waarin Europa voorbereid was. Dit bewijst dat er nood is aan een brede Europese aanpak, zeker omdat er een tweede en zelfs derde golf dreigt te ontstaan”, klinkt het in de brief.

Het document is gericht aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. "We hopen dat dit kan dienen als inspiratie voor toekomstige vruchtbare discussies op Europees niveau. We moeten ervoor zorgen dat de EU voorbereid is op toekomstige pandemieën", luidt het. Naast Macron, Merkel en Wilmès ondertekenden ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki, de Spaanse premier Pedro Sanchez en hun Deense collega Mette Frederiksen de brief.

In de tekst wordt onder meer het gebrek aan medisch materiaal in de Europese landen aangehaald. De Europese leiders vragen ook om het verzamelen en verwerken van gegevens beter te coördineren, zodat de situatie in de landen onderling te vergelijken is. Op 19 juni komen de staats- en regeringleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie virtueel samen om de gevolgen van de pandemie te bespreken.