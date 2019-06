Europese leiders vinden geen akkoord over topjobs, nieuwe poging op 30 juni RL TT

21 juni 2019

02u36

Bron: Belga/ANP 4 De staatshoofden en regeringsleiders hebben geen akkoord kunnen over de verdeling van de topjobs in de Europese instellingen. Rond twee uur afgelopen nacht zijn ze zonder deal uiteengegaan. “Er was voor geen enkele kandidaat een meerderheid”, zo stelde voorzitter Donald Tusk vast.

De leiders van de 28 lidstaten onderhandelden vijf uur lang over de verdeling van de topjobs, maar op het einde van het beraad steeg er geen witte rook boven het Europagebouw op. Met name de voordracht van een nieuwe Commissievoorzitter ligt moeilijk.



Hij of zij moet zowel onder de regeringsleiders als in het Europees Parlement een meerderheid achter zich weten te scharen. “We zijn het eens dat het hele pakket de diversiteit van de Europese Unie moet weerspiegelen. We komen op 30 juni opnieuw bijeen”, aldus Tusk. De Pool zet intussen zijn consultaties met de regeringsleiders en de zwaargewichten van het Europees Parlement verder.

‘Topkandidaat’

Het Europees Parlement wil dat het een ‘topkandidaat’ uit eigen gelederen wordt. De Duitser Manfred Weber van de christendemocratische EVP krijgt echter geen steun van de sociaaldemocraten en liberalen. Zij houden vast aan hun eigen ‘Spitzenkandidaten’, respectievelijk de EU-commissarissen Margrethe Vestager en Frans Timmermans, waardoor er voor niemand voldoende steun is. Ook bij de lidstaten zou de steun voor Weber overigens maar mager zijn, met Frans president Emmanuel Macron op ramkoers met Duits bondskanselier Angela Merkel.

Een meerderheid in het Europees Parlement heeft aangegeven dat het halfrond enkel de voordracht van één van deze drie kandidaten zal steunen, maar er blijven in de wandelgangen ook andere namen circuleren. “Ik blijf overtuigd dat het proces van Spitzenkandidaten nog niet beëindigd is, maar we zullen zien op het einde”, observeerde Juncker.

Macron wil af van Spitzenkandidaten

Ook Merkel blijft het systeem van Spitzenkandidaten een warm hart toedragen, maar volgens haar zal de procedure pas “werkelijk transparant” worden wanneer de voordracht van de topkandidaten in de verkiezingscampagne wordt gekoppeld aan de invoering van transnationale lijsten.

Dat vindt ook Macron. Als politicus die niet tot de drie klassieke politieke families behoorde, verzette hij zich de voorbije maanden met hand en tand tegen het systeem in zijn huidige vorm. Macron gaat er dan ook vanuit dat de drie Spitzenkandidaten verleden tijd zijn. “Ze zijn getest door Donald Tusk en hij heeft vastgesteld dat er geen meerderheid voor hen bestaat.”

Beratung zu viert in einer Pause des Europäischen Rats: Kanzlerin #Merkel mit @eucopresident Tusk, @EmmanuelMacron und @sanchezcastejon. #EUCO

(Foto: @EUCouncil) pic.twitter.com/52bq84zvav Steffen Seibert(@ RegSprecher) link

“Nieuwe kandidaturen”

Het is volgens Macron dan ook tijd om nieuwe kandidaturen te overwegen. Het lidmaatschap van deze of gene partij is daarbij voor het Franse staatshoofd niet van belang. Wel dringt hij aan op mensen met de “noodzakelijke kwaliteiten” en “ervaring” en op een evenwicht bij de verdeling van de andere topjobs. “Dit team moet een nieuw tijdperk voor Europa belichamen.” Gisteren circuleerde bijvoorbeeld de naam van premier Charles Michel (MR) als opvolger van Tusk als Europees president.

Omdat een aantal regeringsleiders tot zaterdag op de G20-top in Japan zal vertoeven, zal de extra top volgens diplomatieke bronnen pas op zondagavond beginnen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verwacht niet dat de knoop dan makkelijker ontward kan worden. “Maar het moet gebeuren”, aldus Juncker, die “met plezier” heeft aanschouwd “dat het heel moeilijk is om een opvolger voor mij te vinden”

Behalve een opvolger voor Juncker, wiens mandaat op 30 oktober verstrijkt, moeten de Europese regeringsleiders ook op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Europese Raad, een hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid, een voorzitter voor de Europese Centrale Bank en een parlementsvoorzitter