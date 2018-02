Europese leiders roepen op tot staakt-het-vuren in Oost-Ghouta, Rusland wil instemmen met VN-resolutie KVE

23 februari 2018

21u41

Bron: Belga 0 De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben vandaag op een top in Brussel opgeroepen tot een onmiddellijke wapenstilstand in Oost-Ghouta in Syrië. Ondertussen laat een s temming over de Syrië-resolutie in de VN-Veiligheidsraad op zich wachten.

"Het regime valt op brutale wijze onschuldige mannen, vrouwen en kinderen aan. De bondgenoten, Rusland en Iran, laten dit gebeuren. We roepen hen op om het geweld te stoppen. De Europese Unie vraagt een onmiddellijk staakt-het-vuren, en dringende humanitaire toegang en de bescherming van burgers", zo verklaarde Europees president Donald Tusk na afloop van de top.

Eerder op de dag raakte al bekend dat de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel in een brief aan de Russische president Vladimir Poetin vragen om een VN-resolutie voor een wapenstilstand in Syrië goed te keuren.

Sinds zondag hebben luchtaanvallen en artillerievuur van de troepen van president Bashar al-Assad al aan minstens 436 mensen het leven gekost in Oost-Ghouta, een regio nabij de hoofdstad Damascus die gecontroleerd wordt door rebellen.

Bij de VN ligt een ontwerpresolutie op tafel die voorziet in een staakt-het-vuren gedurende dertig dagen. Dat moet hulpverleners toelaten om de bevolking in Oost-Ghouta humanitaire bijstand te verlenen en gewonden te evacueren.

Rusland

Rusland is bereid in te stemmen met de VN-resolutie over een tijdelijk staakt-het-vuren in Syrië. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, vandaag - voor de stemming over de resolutie in de VN-Veiligheidsraad - gezegd. Hij voegde er evenwel aan toe dat er "geen garanties" zijn dat "militanten" het staakt-het-vuren zullen eerbiedigen. Voor Moskou moeten "externe spelers de zekerheid van die garanties geven".

In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties laat de voor 20.30 uur Belgische tijd in het vooruitzicht gestelde stemming over een resolutie omtrent een staakt-het-vuren in Syrië nog steeds op zich wachten. Op rechtstreekse televisiebeelden uit de vergaderzaal is te zien dat om 21.45 uur nog maar enkele ambassadeurs aan de vergadertafel hadden plaatsgenomen.