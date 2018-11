Europese leiders keuren brexitdeal goed, May smeekt Britten in open brief om zich achter akkoord te scharen

Commissievoorzitter Juncker: “Dit is een trieste dag, een tragedie” IB HA TT

25 november 2018

10u41

Bron: The Guardian, ANP, Belga 7 De regerings- en staatsleiders van de EU-landen hebben het brexitakkoord zopas goedgekeurd. Dat heeft Europees president Donald Tusk bekendgemaakt op Twitter. Op een extra top in Brussel stemden de toppolitici in met het lijvige scheidingsverdrag én een politieke verklaring over de relatie na het Britse vertrek. D e Britse premier Theresa May roept in een open brief op Twitter de Britten intussen op om zich achter haar brexitovereenkomst te scharen.

De scheidingsakte regelt onder meer de rechten van burgers aan beide kanten van het Kanaal en de afrekening. Van de Britten wordt verwacht dat ze een dikke 40 miljard euro betalen om hun lidmaatschapsverplichtingen na te komen. Het akkoord zorgt er ook voor dat er geen harde grens komt tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Het Europese en het Britse parlement moeten de deal nog goedkeuren.

De Britten verlaten de Europese Uie op 30 maart. Daarna kunnen de onderhandelingen over de toekomstige relatie beginnen. Die moet, als het aan beide partijen ligt, zo hecht mogelijk worden. Maar over bijvoorbeeld visserijrechten moeten nog harde noten worden gekraakt.



Het akkoord voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2020, waarin de EU-wetgeving blijft gelden voor de Britten en zij ook financieel blijven bijdragen. Die transitieperiode kan tot twee jaar worden verlengd.

De buitengewone top van vandaag in Brussel wordt geleid door Donald Tusk. Na amper een halfuur tweette de Europese president dat de regeringsleiders van de EU-landen het licht op groen zetten voor de boedelscheiding.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. Donald Tusk(@ eucopresident) link

“Iedereeen moet verantwoordelijkheid nemen”

In het tweede bedrijf van de top schuift de Britse premier Theresa May aan. Zij zal zich met de Europese leiders beraden over de volgende stappen in het echtscheidingsproces. Het grootste obstakel belooft de goedkeuring in het Britse parlement te worden. Zowel de oppositiepartijen als een deel van de conservatieve achterban van May kanten zich tegen de deal.

Voor aanvang van de extra top benadrukte Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier dat “iedereen” nu zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Het akkoord is een “noodzakelijke stap” om vertrouwen te bouwen tussen de EU en het VK na de brexit.

Barnier benadrukte dat hij altijd “met het VK” onderhandeld heeft, “nooit ertegen”. “Europa en het Verenigd Koninkrijk zullen bondgenoten, partners en vrienden blijven.”

“Nu moet iedereen z’n verantwoordelijkheid nemen.” EU hoofdonderhandelaar @MichelBarnier bij aankomst historische EUTop. #Brexit pic.twitter.com/X7oiT1Yl3q Jelle Frencken(@ jellefrencken) link

Juncker: “Dit is een trieste dag”

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei bij aankomst dat vandaag “een trieste dag, een tragedie” is, maar dat de deal “de best mogelijke is”.

Volgens premier Charles Michel is het akkoord het beste wat het Verenigd Koninkrijk uit de brand had kunnen slepen. Michel hoopt dan ook dat het Britse parlement zich achter de deal zal scharen.

Volgens de Nederlandse premier Mark Rutte kan er van een heronderhandeld akkoord geen sprake zijn als het Britse parlement de deal verwerpt. “Dit is het enige dat op de tafel ligt, meer kunnen we niet doen”, zij hij bij aankomst in Brussel.

May schrijft open brief

De Britse premier May roept de rivaliserende ‘Leave’ en ‘Remain’-kampen alvast op om de strijdbijl te begraven en het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te gebruiken als het startpunt van een nieuwe periode van “nationale hernieuwing en verzoening”. Ze doet dat in een open brief die ze eerder vandaag op Twitter publiceerde.

“29 maart volgend jaar, de dag waarop de brexit gepland is, moet het moment markeren waarop we de labels van ‘Leave’ (Vertrekken) en ‘Remain’ (Blijven) voorgoed terzijde schuiven en we opnieuw samenkomen als een volk”, schrijft May in de brief, die ook aan de media werd bezorgd en op een speciaal daarvoor opgerichte regeringswebsite is gepubliceerd.

My letter to the nation. #BackTheBrexitDeal pic.twitter.com/VGzNeeXoqg Theresa May(@ theresa_may) link

De premier schrijft dat “het land nu moet doorgaan met de brexit”, zodat de ministers zich daarna kunnen concentreren op wat ‘echt’ belangrijk is in het dagelijks leven van de mensen, zoals “het verbeteren van de nationale dienst voor gezondheidszorg NHS, het bouwen van meer huizen en het bestrijden van onrechtvaardigheid.”



May schrijft verder haar brexitdeal “met hart en ziel te verdedigen”.

Drukkingsmiddel

Met de open brief probeert May volgens de media de bevolking ertoe aan te zetten de druk op hun eigen parlementsleden op te voeren om tijdens de cruciale stemming volgende maand haar brexitdeal te accepteren.

Sinds een paar dagen wendt May zich regelmatig tot het grote publiek en het bedrijfsleven, wat een nieuwe strategie lijkt. Britse media vermoeden dat ze zo de druk wil verhogen op het parlement in Londen, dat het akkoord nog moet goedkeuren. Die stemming vindt normaal gezien midden december plaats.

‘No deal or new deal’

Zeker is dat May alle steun kan gebruiken. Binnen Mays eigen partij zweren zowel ‘Leavers’ als ‘Remainers’ om het plan weg te stemmen, net zoals verschillende ex-ministers die onder May gediend hebben. Zij voorspellen dat het plan in de huidige vorm nooit door het parlement raakt.

Ook de Noord-Ierse DUP, die May aan een regeringsmeerderheid helpt, is kritisch. Partijleider Arlene Foster zei gisteren tijdens een partijcongres dat de partij niet achter de 585 pagina dikke scheidingsakte kan en wil staan.

Zelfs de voormalige brexitminister David Davis verwacht dat de deal in haar huidige vorm niet door het Britse parlement raakt: “In deze situatie is het ‘no deal or new deal’”: geen deal of een nieuwe deal.