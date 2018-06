Europese grensbewaking telt opnieuw meer vluchtelingen op mediterrane route en vloog vorig jaar 14.000 migranten terug sam

17 juni 2018

11u19

Bron: belga 4 Het aantal vluchtelingen op de westelijke en oostelijke mediterrane route is volgens het Europese grensbewakingsagentschap Frontex duidelijk toegenomen sinds 2017. Veel mensen probeerden opnieuw Europa te bereiken via Spanje en via Turkije en Griekenland. Dat zegt Frontex-vicedirecteur Berndt Körner op een vergadering in Oostenrijk.

De centrale mediterrane route naar Italië heeft wegens de samenwerking met de Libische kustwacht veel van zijn aantrekkelijkheid voor migranten verloren. Volgens Frontex moet daarom in het Middellandse Zeegebied een "gemeenschappelijke operationele ruimte" opgericht worden, zegt Körner in de abdij van Göttweig. Daartoe behoren transnationale operaties en gegevensuitwisseling.

Cijfers

Körner maakt een balans op van de Frontex-activiteiten in 2017. Met 341 vluchten werden rond de 14.000 migranten, die geen kans maakten op asiel, teruggebracht naar minstens twaalf Afrikaanse en Aziatische landen. Bovendien speelde Frontex de gegevens van 90.000 personen door aan Interpol.

Bijna 140 ton drugs werden in beslag genomen. De smokkelwaar is met het zevenvoudige toegenomen, aldus Körner. Gepland is om tegen 2020/21 het aantal personeelsleden van Frontex voor operaties op zee en op het land van 590 uit te breiden naar 1.250 medewerkers.