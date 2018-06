Europese fraudejagers brengen drie miljard euro aan gesjoemel aan het licht kg

06 juni 2018

13u24

Bron: Belga 3 De Europese antifraudedienst Olaf heeft vorig jaar voor meer dan drie miljard euro aan gesjoemel met Europees geld aan het licht gebracht. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van Olaf.

Het onafhankelijke Olaf voert onderzoek naar fraude en corruptie met Europese fondsen en speelt zijn informatie door aan de nationale gerechtelijke diensten voor verdere vervolging. Vorig jaar sloot de dienst bijna tweehonderd onderzoeken af en beval de terugvordering van meer dan drie miljard euro aan. Dat is vijf keer zoveel als in 2016, maar dat heeft te maken met het eenmalige effect van één grote douanezaak.

Chinese import

Olaf had vorig jaar immers vastgesteld dat importeurs van Chinese kleding en schoenen in Groot-Brittannië jarenlang douanerechten hebben ontdoken door de waarde van hun producten opzettelijk te onderwaarderen bij aangifte bij de douane. De Europese Commissie heeft intussen een inbreukprocedure tegen Groot-Brittannië geopend omdat het weigert 2,7 miljard euro aan gederfde douanerechten over te dragen.

Het valselijk onderwaarderen van geïmporteerde goederen en het ontduiken van douanerechten blijft één van de voornaamste aandachtspunten van Olaf. De antifraudedienst signaleert ook nog steeds veel gesjoemel met Europese structuurfondsen, waarbij soms ook de georganiseerde misdaad betrokken is. Fraudeurs storten zich volgens Olaf ook meer en meer op fondsen die bestemd zijn voor onderzoek en voor de aanpak van de vluchtelingencrisis.

Olaf opende vorig jaar in totaal 215 nieuwe zaken. De onderzoeken nemen gemiddeld 17,6 maanden in beslag.