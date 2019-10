Europese en Britse onderhandelaars bereiken akkoord. Wat we nu weten ADN

17 oktober 2019

13u03

Bron: Belga, ANP 2 Op de valreep hebben de onderhandelaars van de Europese Unie en de Britse regering vandaag een nieuw akkoord bereikt over de brexit. Een overzicht van wat we nu weten:

De onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben vanmorgen een principeakkoord gesloten over de brexit. Het akkoord kreeg al groen licht van de Europese Commissie en ook de Britse premier Boris Johnson schaart zich erachter.

Oplossing

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker spreekt van "een eerlijke en evenwichtige overeenkomst voor de EU en het Verenigd Koninkrijk", die "getuigt van onze inzet om oplossingen te vinden". In een eigen tweet schrijft premier Johnson dat er een "goede deal" bereikt is die het Verenigd Koninkrijk in staat stelt opnieuw de controle over zijn beleidsprioriteiten te verwerven.



Concreet vormen enkele details in de deal een oplossing voor de backstop, het mechanisme dat in het brexit-akkoord van voormalig Brits premier Theresa May geïntegreerd was en dat moest vermijden dat er ooit opnieuw controles kwamen op de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

“Herovering controle”

Premier Johnson trok al maanden hard van leer tegen die backstop. Omdat Groot-Brittannië niet zelfstandig zou kunnen beslissen de backstop op te heffen, was het hele systeem volgens Johnson “ondemocratisch”. Het nieuwe brexit-akkoord past daar een mouw aan, benadrukt de premier. Om die “herovering” van de controle was het hem en de andere brexiteers altijd te doen.

Vier belangrijke punten

Het akkoord over Noord-Ierland bestaat uit 4 punten (met een overgangsregeling tot eind 2020):

1. Noord-Ierland blijft zich houden aan een aantal Europese regels rond goederen. Dat betekent dat er grenscontroles komen bij aankomst (bijvoorbeeld in Noord-Ierse havens), maar er komt geen harde grens op het Ierse eiland, een cruciaal punt in de onderhandelingen.

2. Noord-Ierland blijft tegelijkertijd in de Britse douane-unie, en kan zo ook deelnemen aan toekomstige Britse handelsakkoorden. Maar Noord-Ierland blijft ook een “toegangspunt” tot de Europese markt. Voor goederen die Noord-Ierland binnenkomen en niet het risico lopen de Europese markt binnen te komen, blijven Britse regels en tarieven gelden. Voor goederen die wel het risico lopen de Europese markt binnen te komen, gelden de Europese tarieven.

3. Ook komt er een speciale regeling voor de btw-regels.

4. Het Noord-Ierse parlement kan na vier jaar stemmen over de regeling en kiezen om ze verder te zetten of niet, het zogenaamde principe van ‘consent’. Die stemming gebeurt via een gewone meerderheid, waarmee de Unionisten van DUP hun eerder voorgestelde veto verliezen.

Goedkeuring nodig

Nu het akkoord er is, moet het groen licht krijgen van het Britse parlement, en de Europese leiders en het Europees Parlement. Juncker beveelt de Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk aan om op de Europese top, die om 15 uur van start gaat, ook de goedkeuring van de Europese lidstaten te zoeken.

Johnson roept het Lagerhuis op om de tekst zaterdag goed te keuren. Het is nog maar de vraag of hij in het parlement een meerderheid zal vinden die zich achter het akkoord schaart. De Noord-Ierse unionisten van de DUP lopen niet bepaald warm voor de tekst, maar de steun van die DUP lijkt wel cruciaal.

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier roept de Europese regeringsleiders en het Britse parlement op om het ontwerpakkoord over de boedelscheiding zo snel mogelijk goed te keuren en een geordend Brits vertrek op 31 oktober mogelijk te maken. Dit is een “billijk” en “redelijk” akkoord, zei Barnier, die het Britse parlement opriep “verantwoordelijkheid te nemen”.

Wat als deal wordt afgeschoten?

Dan zijn 'no deal' of een nieuw uitstel voor de brexit de enige twee overgebleven opties. Met of zonder voorafgaande goedkeuring van de Europese leiders, wordt de zitting van het Lagerhuis over twee dagen sowieso een historische aangelegenheid. Als alles volgens plan loopt, zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie “ordentelijk” verlaten op 31 oktober.