Europese en Britse onderhandelaars bereiken akkoord. En nu?

17 oktober 2019

13u03

Bron: Belga, ANP 1 Op de valreep hebben de onderhandelaars van de Europese Unie en de Britse regering vandaag een nieuw akkoord bereikt over de brexit. Een overzicht van wat we nu weten:

De onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben vanmorgen een principeakkoord gesloten over de brexit. Het akkoord kreeg al groen licht van de Europese Commissie en ook de Britse premier Boris Johnson schaart zich erachter.

Nog goedkeuring nodig

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker spreekt van "een eerlijke en evenwichtige overeenkomst voor de EU en het Verenigd Koninkrijk", die "getuigt van onze inzet om oplossingen te vinden". In een eigen tweet schrijft premier Johnson dat er een "goede deal" bereikt is die het Verenigd Koninkrijk in staat stelt opnieuw de controle over zijn beleidsprioriteiten te verwerven.



Nu het akkoord er is, moet het groen licht krijgen van het Britse parlement, en de Europese leiders en het Europees Parlement. Juncker beveelt de Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk aan om op de Europese top, die straks om 15 uur van start gaat, ook de goedkeuring van de Europese lidstaten te zoeken.

Hindernis

De grote hindernis ligt echter in Londen. Johnson roept het Lagerhuis op om de tekst zaterdag goed te keuren. Het is nog maar de vraag of Johnson in het parlement een meerderheid zal vinden die zich achter het akkoord kan scharen.

De Noord-Ierse unionisten van de DUP lijken op zijn zachtst gezegd niet warm te lopen voor de tekst. De steun van die DUP lijkt nochtans cruciaal voor de ratificatie in Westminster. De DUP telt slechts tien parlementsleden, maar de radicale brexiteers binnen Johnsons eigen partij stemmen hun stemgedrag af op dat van de Noord-Ieren. Als Johnson die stemmen niet aan boord krijgt, moet hij al rekenen op heel wat parlementsleden van de oppositie.

Oppositiepartij Labour is alvast tegen. “De premier heeft een deal onderhandeld die nog slechter is dan die van Theresa May”, reageert Jeremy Corbyn. Bovendien wil Labour samen met de andere oppositiepartijen een eigen meerderheid vinden om het akkoord te onderwerpen aan een tweede referendum. “De beste manier om de brexit te regelen is door de mensen een definitieve stem te geven in een volksraadpleging”, klinkt het bij Corbyn. Als de oppositie daar zaterdag in slaagt is de datum van 31 oktober meer dan waarschijnlijk niet haalbaar.

Johnson zelf heeft altijd volgehouden dat het VK met hem als premier op 31 oktober de EU zal verlaten - het liefst met akkoord, zonder als het moet.

Nog een extra top?

Een EU-diplomaat liet zich deze ochtend ontvallen dat het niet uitgesloten is dat een van de staatshoofden en regeringsleiders op de Europese top vanmiddag op de rem gaat staan omdat hij of zij het akkoord zelf grondig wil kunnen bestuderen, ondanks het grote vertrouwen dat de leiders hebben in de Europese Commissie en hoofdonderhandelaar Michel Barnier.

Daarom wordt er in de Europese wijk rekening mee gehouden dat er voor het einde van oktober nog een extra Europese top moet worden ingelast. Zo'n top kan ook bijeenkomen om de stand van zaken te bespreken als het Lagerhuis het akkoord afschiet.

Wat als deal wordt afgeschoten?

Dan zijn 'no deal' of een nieuw uitstel voor de brexit de enige twee overgebleven opties. Met of zonder voorafgaande goedkeuring van de Europese leiders, wordt de zitting van het Lagerhuis over twee dagen sowieso een historische aangelegenheid.