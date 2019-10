Europese en Britse brexit-onderhandelaars zetten nieuw eindspel in ttr

07 oktober 2019

11u34

Bron: belga 0 De Europese en Britse onderhandelingsteams hervatten vandaag de gesprekken over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier hoopt er van zijn Britse gesprekspartner David Frost te vernemen of en hoe de Britse regering de "problematische punten" in haar voorstellen wil aanpassen.

De teams van Frost en Barnier zitten vandaag aan het einde van de voormiddag een eerste keer rond de tafel. In de loop van de namiddag zou een tweede werksessie volgen, zo is vernomen bij de twee partijen. De Europeanen hebben de Britten een week de tijd gegeven om hun voorstellen voor een geordend vertrek op 31 oktober aan te passen. Op 17 oktober komen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie bijeen in Brussel en de lidstaten willen op de voorbereidende vergaderingen van begin volgende week een een juridisch werkbare tekst ter beschikking hebben.

De regering van de conservatieve premier Boris Johnson presenteerde vorige week haar voorstellen voor een akkoord over de boedelscheiding, maar die voldeden voor de Europeanen niet. Als Londen "niet met nieuwe voorstellen komt over twee ernstige problemen die we hen hebben gesignaleerd, dan zie ik niet in hoe we vooruitgang zouden kunnen boeken", zei Barnier zaterdag nog.

Knelpunten

Knelpunt blijft de vraag hoe de grens tussen Ierland en Noord-Ierland na de brexit open kan blijven. De Europeanen willen niet dat de Noord-Ierse regering en het parlement een vetorecht krijgen over de afstemming van hun productregels op die van de Europese markt. Ze maken zich ook zorgen over de Britse plannen voor de douanecontroles na de brexit.

De regering in Londen toonde zich gisteren bereid om flexibiliteit te tonen. "Wat we geschetst hebben, is een brede landingszone", zei brexit-minister Barclay. Hij verwacht van de Europeanen echter ook dat ze compromisbereidheid aan de dag leggen.