Europese directeur WHO: “Meer begrip tonen voor frustraties van jongeren” LH

15 september 2020

13u54

Bron: Belga 3 Er moet meer begrip worden getoond voor de frustraties van jongeren tijdens de huidige coronacrisis. Dat zegt de directeur van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Hans Kluge, in een interview aan het Duitse persagentschap dpa.

Volgens Kluge moeten we erover waken dat de zorgen en behoeften van jonge mensen in deze tijden ernstig worden genomen. We moeten beseffen dat jongeren als gevolg van de pandemie een zomer en een fantastisch jaar van hun leven missen, stelt hij. "Veel jonge mensen zijn van mening dat de pandemie voor hen een laag risico en hoge kosten met zich meebrengt", aldus de WHO-regiodirecteur.

Tegelijk moet er samen met de jonge generatie naar oplossingen worden gezocht, zonder daarom dingen te verbieden, vindt Kluge. "We moeten niet zeggen: doe dit niet, of doe dat niet. Er moet eerder gezocht worden naar manieren om op een veilige manier sociale contacten te onderhouden. Sociale interactie is zo belangrijk om eenzaamheid te voorkomen", klinkt het.

Coronavermoeidheid

Kluge maakt zich tot slot ook zorgen over coronavermoeidheid. Die moet volgens hem absoluut vermeden worden. Het komt er voor deze winter, wanneer de situatie wellicht weer zal verslechteren, op aan om enerzijds de zorgen van de mensen weg te nemen, en anderzijds de gezondheid hoog op de politieke agenda te zetten, besluit de WHO-topman.

