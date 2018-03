Europese Commissie zet "sociale Europol" in de steigers jv

11 maart 2018

06u30

Bron: belga 0 Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen presenteert volgende week in Straatsburg een voorstel voor de oprichting van een nieuw Europees agentschap waar nationale inspectiediensten samenwerken in de strijd tegen sociale dumping. "Het ontbrekende stukje van de puzzel", maakt de Belgische eurocommissaris zich sterk.

Strengere detacheringsregels, speciale handhavingsregels, een betere coördinatie van de socialezekerheidsstelsels: de Commissie heeft de voorbije jaren al een resem initiatieven genomen om sociale dumping aan te pakken en de arbeidsmobiliteit op het continent met eerlijke regels te omkaderen.

"Eén stukje van de puzzel ontbreekt nog: een plaats waar we nationale administraties samenbrengen om op operationele basis samen te werken, informatie uit te wisselen en gezamenlijke inspecties te faciliteren", zo licht Thyssen haar voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit toe. "Wat zijn goede regels waard als ze niet afgedwongen kunnen worden? "

De Europese wetten tegen sociale dumping gaan ervan uit dat nationale administraties de informatie uitwisselen die ze nodig hebben om controles en inspecties op het terrein te doen. In de praktijk is dat vaak geen evidentie. Meer dan eens belandt een Belgisch verzoek om informatie over de socialezekerheidsbijdragen van gedetacheerde bouwvakkers in een Oost-Europese hoofdstad ergens onderaan de stapel.

"De samenwerking kan een pak vlotter verlopen wanneer je enkel moet aankloppen op de deur van een collega verder op de gang", meent Thyssen. Bij de uitwerking van het voorstel is vaak de vergelijking gemaakt met Europol. Ook bij de Europese politiedienst zitten verbindingsofficieren van elke lidstaat bij elkaar om in een sfeer van vertrouwen informatie te delen en de lijnen naar de hoofdsteden kort te houden. Dat zal volgens haar beter werken dan bilaterale afspraken.

De oprichting van het agentschap, dat burgers en bedrijven ook allerhande informatie over arbeidsmobiliteit in Europa moet verstrekken, maakt deel uit van een breder pakket rond sociale rechtvaardigheid dat Thyssen dinsdag voorstelt. De Belgische eurocommissaris verstrekt ook toelichting bij plannen rond de invoering van een Europees digitaal socialezekerheidsnummer, en lanceert een initiatief rond de sociale bescherming van zelfstandigen en de steeds groter wordende groep werknemers zonder voltijdse contracten van onbepaalde duur.