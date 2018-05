Europese Commissie wil visumdatabank uitbreiden

16 mei 2018

17u29

Bron: Belga

De Europese Commissie wil een aantal "blinde vlekken" opvullen in de databank over mensen die een visum aanvragen voor de Schengenzone. "Europa is geen fort, maar we moeten wel weten wie onze grenzen oversteekt", zo lichtte Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken en Migratie Dimitris Avramopoulos woensdag zijn voorstel toe.