Europese Commissie wil opnieuw onderzoek voeren naar Amazon PVZ

16 juli 2019

15u56

Bron: ANP/BLOOMBERG 0 De Europese Commissie gaat een onderzoek openen naar Amazon. Dat meldt het financieel persbureau Bloomberg op basis van twee ingewijden. De Amerikaanse internetgigant zou verkoopgegevens misbruiken om kleinere verkopers op zijn webwinkel te benadelen. Het bedrijf zou dan al voor de derde keer het onderwerp uitmaken van een onderzoek van de Commissie.

De Deense Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, plant volgens Bloomberg nog een groot 'zomeroffensief' alvorens het mandaat van de huidige Commissie eind oktober afloopt. Vestager zou onder meer Amazon in het vizier hebben. De Amerikaanse internetgigant zou de data van andere internetwinkels die gebruikmaken van zijn platform inkijken om daar zelf voordeel uit de halen. Dankzij die data kan Amazon bijvoorbeeld te weten komen welke producten populair zijn bij welke doelgroepen.

De Europese Commissie werkt al sinds vorig jaar aan een voorlopige studie rond het online bedrijfsmodel van Amazon. Nu zou ze volgens Bloomberg binnen enkele dagen formeel een onderzoek opstarten. Noch Amazon, noch de Commissie, willen voorlopig reageren op de zaak.

Amazon komt zo al voor de derde keer in het vizier van de Europese Commissie. Eerder moest Luxemburg al eens 250 miljoen euro terugvorderen van de webwinkelreus na onrechtmatige belastingafspraken in 2003. In die zaak is nog een beroepsprocedure hangende. In een zaak rond e-books in 2016 kreeg Amazon uiteindelijk geen boete.