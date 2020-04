Europese Commissie wil nationale exitstrategieën coördineren Belga

07 april 2020

16u01 4 De Europese Commissie presenteert woensdag richtsnoeren, die moeten verzekeren dat de nationale regeringen de geleidelijke afbouw van lockdownmaatregelen op elkaar afstemmen. “Het is belangrijk dat dit op een gecoördineerde en coherente manier gebeurt”, beklemtoont een woordvoerder.



Volgens de Commissie dringt Europese coördinatie zich nu snel op. Maandag presenteerden Oostenrijk en Denemarken immers als eerste lidstaten nationale plannen voor de geleidelijke opheffing van de beperkende maatregelen die zijn ingevoerd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen.

“Het is een goede eerste stap dat ze de Commissie en de andere lidstaten hebben geïnformeerd over hun intenties”, aldus nog de woordvoerder van de Europese Commissie. “Een belangrijk element is dat beide landen kiezen voor een geleidelijke aanpak, waarbij maatregelen stapsgewijs worden versoepeld.”

Ook in België is maandag een werkgroep in de steigers gezet, die een zogenaamde exitstrategie moet ontwikkelen. Erika Vlieghe, diensthoofd Infectieziekten aan UZ Antwerpen, zal die groep leiden. Behalve medische experts zetelen er ook onder meer economen, juristen en bedrijfsleiders in de werkgroep.

In Oostenrijk mogen kleine winkels en bouw- en tuincentra vanaf 14 april de deuren weer openen. Vanaf 1 mei mogen handelszaken, inkoopcentra en kappers hervatten. De scholen blijven tot midden mei dicht en tot eind juni blijven alle evenementen verboden.

In Denemarken gaan kinderdagverblijven, kleuterscholen en lagere scholen vanaf 15 april weer open.

In verspreide slagorde op pandemie gereageerd

Toen de coronapandemie Europa vorige maand bereikte, reageerden de lidstaten in verspreide slagorde. Sommige kozen meteen voor strenge lockdown, andere voor een soepelere aanpak. Sommige sloten hun grenzen, andere niet. Illustratief waren de uitjes van Belgen naar Nederlandse cafés en restaurants, meteen na de invoering van de beperkende maatregelen in ons land.

Hoewel die bevoegdheden tot het nationale domein behoren, en de epidemie zich niet in elke lidstaat met dezelfde kracht en volgens dezelfde curve ontwikkelt, hoopt de Commissie met haar richtsnoeren toch een gecoördineerde aanpak tot stand te brengen. Daarbij speelt ook het debat over de grensmaatregelen en het vrije verkeer van personen een belangrijke rol.

Zelfisolatie

Zo raakte bekend dat de Duitse regering plannen heeft om eigen onderdanen en EU-burgers te verplichten om twee weken in quarantaine te blijven wanneer ze na een langere periode terugkeren naar het land. Aangezien het plan nog niet is goedgekeurd, vindt de Commissie het te vroeg om te reageren, aldus een woordvoerder dinsdag. Hij beklemtoonde wel dat een plicht tot zelfisolatie niet-discriminerend mag zijn en dus zowel voor onderdanen als EU-burgers moet gelden.