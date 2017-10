Europese Commissie wil geen onafhankelijk Catalonië TT

13u39

Bron: Reuters 0 EPA Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Catalaanse regering hoeft bij het streven naar onafhankelijkheid niet te rekenen op de hulp van de Europese Commissie. Dat liet Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vandaag verstaan. Hij wil niet dat Catalonië onafhankelijk wordt en zal ook geen bemiddelingsrol op zich nemen, aangezien Spanje daar niet om gevraagd heeft.

Volgens Juncker zou een onafhankelijk Catalonië een probleem vormen voor Europa, aangezien dat andere regio's kan aanzetten hetzelfde te doen, waardoor de EU onbestuurbaar zou worden.



"Als we Catalonië toelaten zich af te scheiden - en wij hebben er eigenlijk geen zaken mee - dan zullen anderen hetzelfde doen. Dat wil ik niet", zei Juncker in een toespraak op de universiteit van Luxemburg.



Juncker toonde zich "bijzonder ongerust" over de separatistische tendenzen in Europa en zei dat hij de Spaanse premier Rajoy alle steun heeft toegezegd om de situatie onder controle te krijgen. De Commissievoorzitter is dan ook niet van plan om in te gaan op de Catalaanse vraag om bemiddeling. "De Commissie kan niet bemiddelen als maar een van de twee partijen daar om vraagt." De EU heeft volgens Juncker alle vertrouwen in Rajoy om de "interne kwestie" op te lossen.

