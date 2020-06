Europese Commissie wil gedeeltelijke heropening Europese buitengrenzen vanaf 1 juli, Duitsland beëindigt grenscontroles voor EU-burgers KVE

10 juni 2020

13u15

De Europese Commissie stuurt aan op een "geleidelijke" en "gedeeltelijke" heropening van de Europese buitengrenzen vanaf 1 juli. Dat heeft vicevoorzitter Josep Borrell gezegd. De buitengrenzen zijn sinds midden maart gesloten om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Vanaf volgende week dinsdag keren de Duitse landsgrenzen alvast terug naar de normale situatie.

De Commissie zal later deze week “een aanpak voor een geleidelijke en gedeeltelijke opheffing van deze beperkingen vanaf 1 juli” presenteren, zo deelde Borrell mee na de wekelijkse vergadering van de Commissie.

Volgens de Spaanse vicevoorzitter zal het in eerste instantie gaan om het opheffen van reisbeperkingen “met sommige derde landen, rekening houdend met een aantal principes en criteria en gebaseerd op een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak van de lidstaten”.

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, besloten 26 lidstaten van de Europese Unie en vier andere Schengenlanden midden maart om de buitengrenzen te sluiten voor niet-essentiële reizen. Het gaat telkens om nationale beslissingen die op Europees niveau worden gecoördineerd.

Borrell wees erop dat versoepelingen van de maatregelen aan de Europese buitengrenzen “de tweede fase” vormen. Bedoeling is dat de lidstaten eerst in de loop van deze maand de binnengrenzen opnieuw openen. België en de meeste andere lidstaten mikken op 15 juni.

Duitsland heft grenscontroles op

Vanaf volgende week dinsdag keren de Duitse landsgrenzen terug naar de normale situatie. Burgers van de Europese Unie en Zwitserland kunnen dan weer ongehinderd zonder grenscontrole en zonder quarantainevoorschriften naar Duitsland reizen, op enkele uitzonderingen na. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, bracht de regering in Berlijn woensdag op de hoogte van de geplande veranderingen.

In bijna alle Duitse deelstaten is een quarantaine verplicht voor mensen uit EU-landen die meer dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners tellen. Dit is in Zweden het geval. De verplichting geldt niet in de staten Brandenburg en Noordrijn-Westfalen. Seehofer had half maart strenge inreisbeperkingen ingevoerd om de coronapandemie in Duitsland in te dammen.

Wegens de pandemie verlengde de Duitse regering woensdag het negatieve reisadvies voor ruim 160 landen buiten de EU tot 31 augustus. Dit betekent dat Duitsers alvast tot dan niet naar bijvoorbeeld Egypte, Tunesië en Turkije gaan mogen reizen, meldt Die Welt. Voor enkele landen waar het virus voldoende ingedamd is, kan een uitzondering gemaakt worden. Bij de evaluatie zal rekening gehouden worden met de evolutie van de besmettingscijfers, de capaciteit van het gezondheidssysteem, de testcapaciteit, hygiëneregels, terugkeermogelijkheden en veiligheidsmaatregelen voor toeristen.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, had toeristen op 17 maart een negatief reisadvies gegeven voor alle landen van de wereld.

