Europese Commissie wil CO2-uitstoot tegen 2030 met "minstens 55 procent" verminderen AW HAA

16 september 2020

10u04

Bron: Belga 2 De Europese Unie moet haar CO2-uitstoot tegen 2030 "met minstens 55 procent" verminderen. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen voorgesteld in haar eerste State of the Union. Von der Leyen brak ook een lans voor de oprichting van een “sterkere Europese gezondheidsunie”.

De Europese uitstootdoelstelling voor 2030 bedraagt momenteel 40 procent, maar het was al een tijdje duidelijk dat de Commissie de ambities nog zou opschroeven. "Ik erken dat deze verhoging van 40 tot 55 procent te veel is voor sommigen, en niet voldoende voor anderen, maar onze impactstudie toont duidelijk dat onze economie en industrie dit aankan", speechte von der Leyen in het Europees Parlement.



De nieuwe doelstelling moet de Europese Unie in staat stellen om halverwege deze eeuw het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

Het is tijd om een sterkere Europese gezondheidsunie uit te bouwen Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie

De Commissievoorzitter ging in de jaarlijkse State of the Union ook in op de coronapandemie. Bij de uitbraak van de crisis in maart werd duidelijk dat het gezondheidsbeleid nog steeds een grotendeels nationale aangelegenheid is. Lidstaten reageerden in verspreide slagorde op de crisis, met onder meer exportbeperkingen op medisch materiaal.

“Het is tijd om een sterkere Europese gezondheidsunie uit te bouwen”, zo trok von der Leyen haar conclusies uit die periode. Ze brak een lans voor de oprichting van een Europees biomedisch research- en ontwikkelingsagentschap en een versterking van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA).

Verdeling van bevoegdheden

Von der Leyen spoorde de Europarlementsleden aan om te vechten tegen de miljarden euro’s aan besparingen in het Europese gezondheidsbudget, waarover de staatshoofden en regeringsleiders het in juli eens waren geraakt in de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting.

Ook acht de voorzitter van de Europese Commissie het moment gekomen om in de aanstaande conferentie over de toekomst van Europa een breed debat te lanceren over de verdeling van de bevoegdheden op gezondheidsvlak.