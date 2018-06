Europese Commissie wil budget voor migratie en grensbeheer bijna verdrievoudigen SVM

12 juni 2018

17u56

Bron: Belga 0 De Europese Commissie wil het budget voor migratiebeleid en grensbeheer optrekken naar 34,9 miljard euro.

Het geld moet dienen om de Europese buitengrenzen beter te beveiligen, extra bescherming te bieden aan wie dat nodig heeft en legale migratie en integratie te ondersteunen. Daarnaast moet illegale migratie bestreden worden en moeten mensen die geen recht hebben op een verblijf sneller teruggestuurd kunnen worden. In de lopende meerjarenbegroting kreeg migratie en grensbeheer 'slechts' 13 miljard. Er is dus bijna sprake van een verdrievoudiging.

De grootste vernieuwing is dat de Commissie een nieuw Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) ter waarde van 9,3 miljard euro in het leven wil roepen. Dat moet de lidstaten helpen bij de bescherming van de Europese buitengrenzen. De Europese grens- en kustwacht zou bijvoorbeeld versterkt worden met 10.000 personeelsleden. De lidstaten kunnen ook rekenen op ondersteuning om de meest moderne douaneapparatuur aan te kopen en te onderhouden.

10,4 miljard

Voor het vernieuwde Fonds voor asiel en migratie (FAM) wordt 10,4 miljard euro vrijgemaakt. Daarbij wordt vooral gefocust op asiel, legale migratie en integratie.

"Migratie blijft ook in de toekomst een uitdaging, daarom stellen we een ongekende toename van de financiering voor", zegt Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Commissie. "Meer flexibiliteit van onze financieringsinstrumenten betekent dat we lidstaten snel kunnen ondersteunen, vooral als er sprake is van een crisis."