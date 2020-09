Europese Commissie wil 8 miljard euro investeren in supercomputers HLA

18 september 2020

18u26

De Europese Commissie wil de komende jaren 8 miljard euro pompen in supercomputers. De investering moet Europa in staat stellen om "een leidende rol" te blijven spelen in de technologische wedloop die aan de gang is.

Supercomputers hebben een ontzagwekkende rekencapaciteit en zijn in staat om de steeds grotere gegevensstromen razendsnel te verwerken. Ze worden nu reeds op allerhande domeinen ingezet en zullen volgens de Commissie ook een centrale rol spelen in het Europese herstel na de coronapandemie. "Zoals we hebben gemerkt in de strijd tegen de coronapandemie, helpen supercomputers al bij het zoeken naar therapieën, het herkennen en voorspellen van de verspreiding van infecties en bij het ondersteunen van de besluitvorming over inperkingsmaatregelen", licht vicevoorzitter Margrethe Vestager toe.

Ook op domeinen als de klimaatproblematiek bewijzen supercomputers volgens de Commissie reeds hun grote nut. Ze moeten voor Europa dan ook "een strategische investeringsprioriteit" zijn in de internationale wedloop die aan de gang is.

Meer dan miljard bewerkingen per seconde

Om de krachten te bundelen richtte de EU samen met de lidstaten en particuliere partners twee jaar geleden de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC op. Via die onderneming investeren de Europese en nationale overheden in 2019 en 2020 in totaal 1,1 miljard euro. De private sector legde meer dan 420 miljoen euro op tafel.

De Commissie mikt nu op 3,5 miljard euro uit de Europese begroting en een even groot bedrag van de lidstaten. Particuliere partners zouden ook nog één miljard moeten aandragen. Het geld moet onder meer dienen voor de nieuwe exaschaalsupercomputers die meer dan een miljard miljard (10 tot de 18de) bewerkingen per seconde kunnen uitvoeren.