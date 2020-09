Europese Commissie waarschuwt: “Onze laatste kans om herhaling van voorjaar te vermijden” ADN

24 september 2020

12u29

Bron: Belga 24 Verontrust door de stijging van de coronacijfers in heel Europa, trekt de Europese Commissie aan de alarmbel. "Alle lidstaten moeten onmiddellijk maatregelen nemen", zegt commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides donderdag. "Dit moment is beslissend, het kan onze laatste kans zijn om een herhaling van afgelopen voorjaar te vermijden."

Niet alleen in België, maar ook in de andere Europese landen schieten de corona-indicatoren de hoogte in.

Verantwoordelijkheid

"We zien een verontrustende toename van het aantal Covid-19-gevallen in Europa. Tot er een veilig en effectief vaccin beschikbaar is, zijn een snelle opsporing, testen en het in quarantaine plaatsen van hoogrisicocontacten de meest efficiënte maatregelen om de overdracht te beperken", zegt directeur Andrea Ammon van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), dat donderdag zijn nieuwe risicobeoordeling publiceerde.



"Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om de persoonlijke beschermingsmaatregelen in acht te nemen, zoals afstand houden, handen ontsmetten en thuisblijven wanneer je je ziek voelt."

Meer inspanningen nodig

Tegen de achtergrond van de tweede golf zijn deze aanbevelingen belangrijker dan ooit, zegt commissaris Kyriakides. Ze grijpt de publicatie van de risicobeoordeling van het ECDC aan om iedereen wakker te schudden, zowel burgers als overheden.

De nationale autoriteiten roept Kyriakides op om meer te doen, want het dragen van een mondmasker en de andere hygiënemaatregelen alleen blijken niet te volstaan om besmettingen te vermijden. Het is cruciaal dat alle landen meer inspanningen leveren: het aantal tests moet omhoog en de contactopsporing moet beter, iedereen moet voldoende toegang krijgen tot beschermingsmateriaal en geneesmiddelen en de capaciteit van de zorgsector moet groot genoeg zijn. Het gaat om algemene aanbevelingen, waarbij in elke lidstaat de ene aanbeveling meer van toepassing is dan dan de andere.

Het duurt nog maanden voor er een vaccin is. Ik ben dan ook erg bezorgd over wat nu gaande is en wat de komende maanden nog kan gebeuren Stella Kyriakides

Nieuwe lockdowns vermijden

"Het duurt nog maanden voor er een vaccin is. Ik ben dan ook erg bezorgd over wat nu gaande is en wat de komende maanden nog kan gebeuren”, zegt Kyriakides. "Een vaccin is trouwens geen wondermiddel, wij zijn zelf de eerste verdedigingslinie tegen het virus.”

Het komt er nu op aan te vermijden dat overheden geen andere keuze hebben dan nieuwe lockdowns op te leggen, aldus Kyriakides. "Deze zouden schadelijk zijn voor onze mentale gezondheid, voor onze economie, voor het welzijn en het onderwijs van onze kinderen en voor ons professioneel en privéleven.”

