Europese Commissie vermoedt Duits autokartel rond uitstoottechnologie FVI

05 april 2019

12u53

Bron: Belga 0 De Europese Commissie vermoedt dat de Duitse autobouwers BMW, Daimler en VW de concurrentieregels hebben geschonden. Ze zouden jarenlang hebben samengespannen om de uitrol van milieuvriendelijke technologie voor de uitstoot van personenwagens te beperken.

"Bedrijven kunnen op vele manieren samenwerken om de kwaliteit van hun producten te verbeteren. Maar de Europese concurrentieregels laten hen niet toe om samen te spannen om precies het tegenovergestelde te bereiken: hun producten niet te verbeteren, niet te concurreren op kwaliteit", stelt eurocommissaris voor Concurrentie Vestager.

Vestager bracht BMW, Daimler en VW (Volkswagen, Audi, Porsche) vrijdag op de hoogte van de voorlopige conclusie van haar onderzoek. Die luidt dat de drie bedrijven van 2006 tot 2014 tijdens technische vergaderingen afspraken zouden gemaakt hebben om de uitrol en ontwikkeling van nieuwe technologie voor een schonere uitstoot van benzine- en dieselwagens te beperken.

De Commissie voerde in 2017 inspecties uit bij de Duitse autobouwers. Een jaar later opende ze een diepgaand onderzoek. Het onderzoek gaat enkel over vermoedelijke inbreuken op de concurrentieregels, niet over inbreuken op milieuwetgeving. Het kartelonderzoek staat ook los van andere onderzoeken naar gesjoemel met software om de uitstoot kunstmatig te verlagen.

BMW, VW en Daimler krijgen nu de kans om te antwoorden op de bezwaren van de Commissie. Indien de Commissie aan het einde van de procedure besluit dat de drie wel degelijk de concurrentieregels hebben overtreden, riskeren ze boetes tot 10 procent van hun wereldwijde omzet. Aan het onderzoek is geen deadline verbonden.