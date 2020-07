Europese Commissie verliest zaak: Apple moet 13 miljard euro aan "onterechte staatssteun" niet terugbetalen HLA

15 juli 2020

11u55

Bron: Belga 14 De Ierse fiscus moet de 13 miljard euro aan belastingvoordelen die Apple in Ierland genoot niet terugeisen. Dat oordeelt het Europees Gerecht. Volgens de Europese Commissie ging het om onterechte staatssteun en moest de Amerikaanse techreus het bedrag alsnog ophoesten, maar het Gerecht vernietigt die beslissing nu: de Commissie heeft onder meer onvoldoende aangetoond dat de onbelaste omzet effectief in Ierland werd gerealiseerd.

Sinds een aantal jaar richt de Commissie het vizier op de zogenaamde belastingrulings die lidstaten aan bedrijven verlenen. Ze zijn an sich niet illegaal, maar die rulings worden aanzien als onrechtmatige staatssteun wanneer concurrerende bedrijven er niet van kunnen profiteren. Nooit was er meer aandacht voor die campagne dan toen eurocommissaris Margrethe Vestager Ierland in 2016 beval om 13 miljard euro aan onrechtmatige belastingvoordelen op te vorderen bij Apple, dat zijn Europese zetel in het land heeft. De beslissing was emblematisch voor de kruistocht die Vestager voerde tegen de almacht van multinationals.

Vandaag heeft het Gerecht van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg zich uitgesproken over de vraag van Ierland en Apple om het besluit van de Commissie te vernietigen. Het gaat niet enkel om veel geld, voor de Commissie en Vestager, intussen gepromoveerd tot vicevoorzitter, stond er ook veel politiek kapitaal op het spel op een moment dat de Europese staatssteunregels onderwerp van discussie vormen.

Bewijslast

In gelijkaardige zaken rond de fiscale behandeling van Fiat in Luxemburg en Starbucks in Nederland bevestigden de rechters weliswaar dat de Commissie de staatssteunregels mag aanwenden om multinationals te dwingen meer belastingen te betalen. Maar tegelijkertijd raakte duidelijk dat de Commissie er niet steeds in slaagt om voldoende bewijslast aan te dragen.

Apple speelde die kaart ook uit in deze rechtszaak. Tijdens de hoorzittingen betoogden de advocaten van de Amerikaanse techgigant dat de winsten belast moeten worden in de VS, waar de toegevoegde waarde van zijn producten wordt gecreëerd.

Dublin reageerde al tevreden. “We zijn blij met de beslissing van het Europees Hof”, laat het Ierse minister van Financiën weten in een persbericht. “Er is nooit sprake geweest van een speciale behandeling” voor Apple. Ook het bedrijf zelf is tevreden. De Europese Commissie kan wel nog in beroep gaan.