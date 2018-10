Europese Commissie: "Stop de grenscontroles binnen Schengen" SVM

12 oktober 2018

12u45

De Europese Commissie heeft de lidstaten opgeroepen om te stoppen met interne grenscontroles binnen de Schengenruimte. "De Europeanen moeten het gevoel blijven hebben dat ze vrij kunnen rondreizen", aldus eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos.

Binnen de Schengenruimte mogen in principe geen grenscontroles meer plaatsvinden. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 besloot een aantal landen echter om opnieuw identiteitscontroles in te voeren aan sommige grensovergangen. Ze maakten daarvoor gebruik van een tijdelijke uitzonderingsmaatregel, maar die wordt sindsdien keer op keer verlengd. Oostenrijk en Duitsland willen de controles zelfs al doortrekken tot mei volgend jaar.

"Ik kan me geen Europa met gesloten binnengrenzen voorstellen, we mogen niet teruggaan naar het verleden", reageerde Avramopoulos voor aanvang van een vergadering met Europese ministers. Hij acht de tijd gekomen om de grenscontroles op te doeken. "Sommige bekommernissen zijn gerechtvaardigd, maar we hebben de voorbije jaren voor meer veiligheid gezorgd."

De Duitse minister Horst Seehofer houdt echter voet bij stuk. "De voorwaarden voor een opheffing zijn er nog niet", betoogt hij.

Volgens de Duitsers reizen nog steeds veel migranten van de ene naar de andere lidstaat en is de bewaking van de Europese buitengrenzen nog steeds ontoereikend. Begin oktober had ook Frankrijk al laten verstaan dat het nog zes maanden langer zijn grenzen wil kunnen controleren. Parijs verwijst daarvoor naar de aanhoudende terreurdreiging.