Europese Commissie stoomt actieplan voor Griekenland klaar HLA

04 maart 2020

16u59

Bron: Belga 0 De Europese Commissie gaat de Europese ministers van Binnenlandse Zaken deze avond een zespuntenplan presenteren om Griekenland te helpen bij de aanpak van de "uitzonderlijke situatie" aan de grens met Turkije . Daar willen duizenden migranten zich een weg naar Europa banen. "We moeten ondubbelzinnig tonen dat de hele Europese Unie steun geeft aan landen die geconfronteerd worden met externe druk", verklaarde vicevoorzitter Margaritis Schinas.

De Commissie wil dat de lidstaten honderd extra grensbewakers naar Griekenland sturen om te helpen bij de controle van de grenzen over land en op zee. Daarvoor zijn ook onder meer zes kustpatrouilleboten, één patrouilleschip op zee, een vliegtuig en twee helikopters nodig. Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex beschikt nu reeds over een missie met 530 mensen in Griekenland.

Daarnaast vraagt de Commissie aan de lidstaten om 160 asielexperts naar Griekenland te sturen om er het Europese Asielondersteuningsbureau EASO te versterken. Athene heeft via het civiele beschermingsmechanisme ook een verzoek om medische teams, tenten, dekens en andere noodzakelijke voorzieningen aan de andere lidstaten gericht.

De Commissie wil ook 700 miljoen euro uittrekken om de opvangcapaciteit en infrastructuur voor veiligheidsscreenings in Griekenland uit te breiden, en vrijwillige terugkeer te ondersteunen. De Commissie bepleit tenslotte ook een nieuw programma voor de snelle terugkeer van mensen zonder recht op asiel naar hun land van oorsprong, en meer coördinatie met de landen van de Westelijke Balkan.

Sinds Turkije enkele dagen geleden aangekondigd heeft dat het geen vluchtelingen en migranten meer zal tegenhouden die richting Europa willen reizen, zijn duizenden mensen afgereisd naar de grens met Griekenland. De spanningen lopen er hoog op.

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken komen woensdagavond in spoedzitting bijeen in Brussel om de situatie te bekijken.

