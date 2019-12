Europese Commissie stelt strategie voor klimaatneutraal Europa voor LH tvc

11 december 2019

13u48

Bron: Belga, ANP 1 In het Europees Parlement onthult Commissievoorzitter Ursula von der Leyen deze namiddag haar strategie om van het Europese continent tegen 2050 het eerste klimaatneutrale ter wereld te maken.

Amper tien dagen na haar aantreden presenteren von der Leyen en vicevoorzitter Frans Timmermans met de European Green Deal één van de koninginnenstukken van het programma van de nieuwe Europese bestuursploeg aan de volksvertegenwoordigers. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig in de landbouw, de industrie en transport- en energiesector.

Ten eerste wil de Commissie de Europese wetten en subsidies evalueren in het licht van de ambitie voor 2050, die volgend jaar in een bindende klimaatwet wordt gegoten.



De Commissie wil ook de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 opwaarts bijsturen: van een vermindering met 40 procent (in vergelijking met 1990) naar minstens 50 procent en mogelijk 55 procent. Dat zal onder meer gebeuren via een uitbreiding van de Europese handel in uitstootrechten.

De energietransitie mag volgens de Europese Commissie niet ten koste gaan van kwetsbare landen en burgers. Daarom komt er steun ter waarde van 100 miljard euro tussen 2021 en 2027 uit een zogenaamd Rechtvaardig Transitiemechanisme.

In 2025 moeten er tot slot een miljoen laadpalen voor elektrische auto’s langs de Europese wegen staan.

“Dit is het ‘man on the moon’-moment van Europa”, zei von der Leyen al deze middag. “We willen de economie en de wijze waarop we produceren en consumeren opnieuw verzoenen met onze planeet”, verklaarde ze na afloop van de wekelijkse vergadering van de Commissie. Het model gebaseerd op fossiele brandstoffen en vervuiling is volgens de Duitse politica het model van het verleden. “De Green Deal is onze nieuwe strategie voor economische groei, groei die meer geeft dan wegneemt.”

“Het zal meer dan een generatie vergen om de doelstelling te halen”, zegt van der Leyen. “We weten dat onze wegenkaart onderweg aangepast zal moeten worden en zal evolueren. Het wordt zonder twijfel een zeer lange en hobbelige weg, maar wij moeten het tempo bepalen”, zo schetste von der Leyen het titanenwerk.

Circulaire economie

In maart volgend jaar wil de Commissie een nieuwe industriële strategie lanceren, inclusief een actieplan voor de uitrol van een circulaire economie, met bijzondere focus op intensieve sectoren als de bouw, de textielindustrie, elektronica en plastic. Europa moet een leidende markt worden voor circulaire en klimaatneutrale producten.

Volgend jaar komt er ook al een voorstel om de staalsector tegen 2030 koolstofvrij te laten produceren. Voor de transitie in de landbouw volgt aanstaande lente een initiatief onder de noemer ‘farm to fork’, een jaar later gevolgd door wetsontwerpen om het gebruik en de risico’s van pesticiden, antibiotica en meststoffen te verminderen. Daarnaast belooft de Commissie voor 2020 strategieën om het verlies aan biodiversiteit en ontbossing te bestrijden, en tegen 2021 actieplannen om de vervuiling van water, lucht en bodem tegen te gaan.

Over de streep trekken

De Commissie wil in januari ook uitpakken met een steunmechanisme voor sectoren en regio’s die met een achterstand aan de weg naar klimaatneutraliteit vertrekken. Via de Europese cohesiefondsen, cofinanciering van nationale overheden, de inbreng van private investeringen en de Europese Investeringsbank (EIB) wil de Commissie de komende zeven jaar 100 miljard euro bijeenbrengen voor regio’s die nog sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het mechanisme voorziet ook technische begeleiding en versoepelde regels voor het gebruik van cohesiefondsen.

Het mechanisme moet weigerachtige landen als Polen, Hongarije en Tsjechië over de streep trekken. Op de Europese top van donderdag en vrijdag moet blijken of het voorstel, samen met een creatieve formulering en de druk van de klimaatconferentie in Madrid, volstaat om hen nu reeds te overtuigen. Dat is niet zo evident. Een deel van het geld moet immers komen uit de nieuwe meerjarenbegroting, en daarover zullen de staatshoofden en regeringsleiders ten vroegste in de loop van volgend voorjaar een akkoord kunnen bereiken.