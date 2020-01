Europese Commissie stelt morgen financiering van Green Deal voor HLA

13 januari 2020

16u12

Bron: Belga 3 De Europese Commissie zoekt 7,5 miljard euro vers geld om alle Europese regio's mee in het bad te trekken wanneer de transitie naar een klimaatneutrale economie wordt gemaakt. De middelen, die bovenop de reeds voorgestelde meerjarenbegroting 2021-2027 komen, passen in het traditionele cohesiebeleid en moeten een Fonds voor Rechtvaardige Transitie in het leven helpen roepen dat op zijn beurt 100 miljard euro moet kunnen mobiliseren. Dat blijkt vandaag uit verschillende medialekken.

"Het 'man on the moon'-moment van Europa", omschreef Commissievoorzitter Ursula von der Leyen enkele weken geleden de Green Deal waarmee ze "de economie en de wijze waarop wordt geproduceerd en geconsumeerd wordt opnieuw wil verzoenen met de planeet". Morgen stelt haar Commissie voor hoe ze die klimaattransitie wil financieren. Dat ze tegen 2030 op een budget van duizend miljard euro mikt, was al bekend.

Voor de regio's en economische sectoren die nu nog het meest van fossiele brandstoffen afhangen, of meer algemeen de grootste aanpassing moeten doen, stelt de Commissie een Mechanisme voor Rechtvaardige Transitie voor. Dat zou de komende zeven jaar, de periode die gedekt wordt door de volgende meerjarenbegroting, over een budget van op zijn minst 100 miljard euro moeten beschikken.

Het mechanisme zal op drie pijlers steunen, waarvan het Fonds voor Rechtvaardige Transitie er een is. 7,5 miljard euro vers geld uit de Europese begroting, aangevuld met middelen uit bestaande Europese fondsen en co-financiering door de lidstaten, moeten een fonds met een slagkracht van 30 tot 50 miljard euro kunnen creëren. Het InvestEU-programma, dat privé-investeringen aantrekt, en leningen via de Europese Investeringsbank zullen het een transitiemechanisme aanvullen tot het verhoopte bedrag van 100 miljard euro of meer.