Europese Commissie start met actieplan voor "militair Schengen" kg

28 maart 2018

16u43

Bron: Belga, AD 2 De Europese Commissie heeft een actieplan klaar om het vervoer van soldaten en militair materiaal binnen de Europese Unie te versnellen. In eerste instantie worden de belangrijkste weg- en spoorverbindingen uitgetekend.

"Door een verbeterde militaire mobiliteit kunnen we crisissen beter voorkomen, onze missies efficiënter ontplooien en sneller reageren op problemen", aldus Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid.

Om een vlot vervoer te verzekeren, gaat de Commissie eerst na welke verbindingen het meeste potentieel hebben om snel naar Oost-Europa tr trekken. Daarnaast wordt onderzocht welke douaneformaliteiten voor militaire operaties vereenvoudigd kunnen worden en de regels voor militair vervoer van gevaarlijke goederen aangepast kan worden.

Ook wil ze in het kader van haar investeringsbeleid wegen en spoorverbindingen identificeren die geschikt (kunnen) zijn voor militair vervoer. Soms zijn bruggen of wegen niet bestand tegen zwaar militair vervoer, of ontbreekt het de spoorinfrastructuur aan voldoende laadcapaciteit voor militair gebruik. De Commissie zal met het oog op de nieuwe meerjarenbegroting een lijst van prioritaire projecten opstellen.

Verwaarloosd

"De laatste decennia is vooral geïnvesteerd in de civiele toegang van de wegen doorheen Europa, maar tegenwoordig is het noodzakelijk dat ook militaire voertuigen onze wegen vlot kunnen gebruiken", reageert Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), die vaststelt dat militaire mobiliteit in Europa sinds het einde van de Koude Oorlog wat verwaarloosd is. Ze wijst erop dat zo'n upgrade van de wegeninfrastructuur voor militaire doeleinden ook burgers en bedrijfsleven ten goede komt.